El regreso de La Bella Luz a los escenarios tuvo un inesperado episodio en Trujillo durante el último fin de semana. Cuando el público esperaba disfrutar del espectáculo de la agrupación, José Burga, animador de la orquesta, salió primero al escenario para informar que existía un asunto pendiente con los promotores que debía ser regularizado antes de comenzar la presentación.

La situación tomó otro rumbo minutos después, cuando Óscar Junior Custodio apareció frente a los asistentes y comunicó que el concierto no se desarrollaría con normalidad. El cantante señaló que la empresa encargada de contratar a su agrupación no habría cumplido con lo establecido en el contrato. Ante ello, anunció que el grupo solo ofrecería 30 minutos de música como una forma de respetar al público que había acudido al evento.

Óscar Junior cancela concierto de La Bella Luz por falta de pago

La presentación de La Bella Luz en Trujillo quedó marcada por la decisión de Óscar Junior de interrumpir el espectáculo antes de que comenzara formalmente. El primer aviso estuvo a cargo de José Burga, quien pidió públicamente a uno de los promotores acercarse para solucionar el inconveniente que mantenía en espera a los integrantes de la orquesta.

Mientras se resolvía el problema, el animador solicitó al DJ que continuara colocando música para mantener entretenidos a los asistentes. “Ustedes como público y nosotros como artistas. Vamos a esperar que los promotores puedan acercarse y regularizar, por favor, con toda la empresa musical de La Bella Luz”, manifestó José Burga ante los presentes.

Posteriormente, el líder del grupo de cumbia tomó el micrófono y explicó que la agrupación no podía cumplir con el espectáculo completo debido a que, según su versión, los responsables de la organización no habían cumplido con el contrato.

“Muy buenas noches mi querida gente, espero la estén pasando bien. Por respeto a ustedes vamos a comenzar nuestro show. Lamentablemente, los promotores no han cumplido con el contrato, pero vamos a tocarles 30 minutos”, expresó Óscar Junior desde el escenario.

"Se nos escapa de nuestras manos": Óscar Junior pide disculpas en nombre de La Bella Luz

La tensión aumentó cuando algunos asistentes expresaron su disconformidad por la interrupción del concierto. Frente a los reclamos, Óscar Junior volvió a dirigirse al público y explicó que el inconveniente no dependía directamente de los integrantes de La Bella Luz.

“Se nos escapa de nuestras manos, pero nos vamos, pero nos vamos a alegrar a ustedes, un rato de nuestro tiempo, de verdad, de todo corazón espero vernos en otra oportunidad”, manifestó el cantante, quien buscó explicar las circunstancias que habían llevado a modificar la presentación.

Finalmente, La Bella Luz comenzó a tocar bajo la condición anunciada por su líder. El espectáculo se extendió durante aproximadamente 30 minutos, en lugar de desarrollar el concierto completo que los asistentes esperaban.