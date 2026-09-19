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José Burga, de La Bella Luz, se pronuncia tras confirmarse su infidelidad con Naldy Saldaña: “No soy perfecto”

Animador de La Bella Luz admite que se equivocó al mantener relación clandestina con Naldy Saldaña.

José Burga y Naldy Saldaña trabajaron juntos en La Bella Luz. Foto: Composición LR/Instagram.
José Burga y Naldy Saldaña trabajaron juntos en La Bella Luz. Foto: Composición LR/Instagram.
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José Burga, animador de La Bella Luz, se pronunció luego de las declaraciones de Jazmín Baquero, quien habló públicamente sobre la relación que el músico mantuvo con la cantante Naldy Saldaña. Posteriormente, la artista también reconoció que lo ocurrido fue un error y ofreció disculpas.

A través de sus redes sociales, Burga compartió un mensaje en el que se refirió a los cuestionamientos que ha recibido y reconoció haberle sido infiel a quien entonces era su esposa. “No soy perfecto”, escribió.

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José Burga reconoce sus errores tras admitir una infidelidad con Naldy Saldaña

José Burga utilizó sus historias de Instagram para pronunciarse sobre los cuestionamientos, aunque evitó entrar en detalles sobre su relación con Naldy Saldaña. El integrante de La Bella Luz reconoció que ha cometido errores y señaló que sus hijas son una de sus principales razones para seguir adelante.

“No soy perfecto. Soy un hombre que ha cometido errores, que ha caído y ha aprendido a levantarse. Soy artista, tengo sueños y tengo dos grandes razones para seguir luchando: mis hijas”, compartió.

En su mensaje, el animador también hizo referencia a los comentarios que ha recibido luego de que el caso se hiciera público. “Que hablen de mis errores si quieren; yo seguiré trabajando en mis aciertos”, escribió Burga, en una de las frases que más llamó la atención de su publicación.

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Naldy Saldaña admite que mantuvo relación clandestina con José Burga

El nombre de Naldy Saldaña quedó involucrado en la polémica luego de que se conociera el vínculo que mantuvo con José Burga. La cantante reconoció públicamente que se trató de un error y ofreció disculpas por lo ocurrido.

Según lo señalado en la cobertura del caso, la relación entre ambos habría ocurrido aproximadamente un año y medio atrás. Las declaraciones de Saldaña se produjeron después de que Jazmín Baquero expusiera públicamente su versión sobre lo sucedido.

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