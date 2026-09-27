Alessa Witchel volvió a referirse a su vida sentimental luego del final de su relación con Aldo Corzo, futbolista y capitán de Universitario de Deportes. En una entrevista exclusiva con Trome, la actriz de 'Valentina Valiente' respondió sobre el amor, sus experiencias en pareja y aquello que espera encontrar en una próxima relación.

Durante la conversación, la artista llamó especialmente la atención cuando habló de una de las cualidades que debería tener quien conquiste nuevamente su corazón: saber bailar. La respuesta causó diversos comentarios, ya que el defensor 'crema' es conocido por su nula habilidad para el baile.

Alessa Witchel habla del final de su relación con Aldo Corzo

Alessa Witchel aseguró que suele ser una persona clara en sus relaciones y que, cuando decide cerrar una etapa sentimental, prefiere continuar con su vida sin mirar atrás. Al ser consultada sobre si entregó todo durante su último vínculo, la actriz dejó una frase que resume su manera de afrontar una ruptura: "Hay que dejarlo todo en la cancha, cuando me despido, ya no miro atrás".

La intérprete también reconoció uno de sus principales defectos: ser terca. Explicó que esa característica incluso puede trasladarse al terreno sentimental, pues en ocasiones permanece en lugares o situaciones pese a considerar que probablemente ya no debería hacerlo. Esto fue tomado por algunos como una presunta indirecta a su última relación con Aldo Corzo.

En otro momento de la entrevista, Alessa Witchel fue consultada sobre qué características debería reunir una persona capaz de conquistarla en el futuro. Su primera respuesta volvió a estar relacionada con el baile: "Me encantaría que baile bien". La declaración generó una reacción inmediata de su entrevistador, quien recordó que anteriormente ya habían hablado del tema.

'Macarena' en 'Valentina Valiente' también fue contundente al responder si sería capaz de pasar por alto una infidelidad. "Perdonar eso es perder el tiempo", afirmó, dejando clara su posición frente a una situación que considera incompatible con una relación sentimental.

La vez que Alessa Witchel confesó que su relación con Aldo Corzo terminó

A inicios de mayo de 2026, Alessa Witchel confirmó públicamente que su relación con Aldo Corzo había llegado a su fin después de aproximadamente un año juntos. La actriz reveló que la separación se había producido algunas semanas antes y comunicó la decisión a través de una entrevista concedida a la revista Cosas.

En aquella oportunidad, explicó que ambos habían decidido tomar caminos separados y aseguró que cerraba esa etapa con agradecimiento por lo vivido. La influencer también destacó que el vínculo le permitió aprender sobre sí misma y establecer con mayor claridad cuáles son los límites que no está dispuesta a negociar.

"Durante la relación aprendí mucho de mí misma y también sobre los límites que no estoy dispuesta a negociar", declaró entonces la protagonista de 'Valentina Valiente'.