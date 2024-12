Robert Muñoz, conocido artísticamente como 'Clavito', ha compartido su experiencia como inmigrante en Estados Unidos, donde, a pesar de contar con una sólida formación académica, se vio obligado a aceptar trabajos que distan de su trayectoria profesional.



En una entrevista con el programa ‘Café con la Chevez’, ‘Clavito’ relató sus humildes inicios en Arequipa y cómo su vida dio un giro inesperado al llegar a un país donde sus logros académicos no se tradujeron en las oportunidades esperadas. A pesar de haber alcanzado el éxito en el mundo artístico, la pandemia lo llevó a adaptarse a nuevas realidades laborales.

¿Por qué ‘Clavito’ trabajó como jardinero?



El año 2020 fue un periodo de adversidad para ‘Clavito’ y su familia, quienes quedaron atrapados en Los Ángeles debido a las restricciones impuestas por la pandemia. A pesar de su éxito previo con la orquesta ‘Clavito y su Chela’, la crisis sanitaria lo obligó a aceptar cualquier trabajo disponible para subsistir. Así, se dedicó a labores de mantenimiento, jardinería y construcción, demostrando una admirable capacidad de adaptación.

“Yo vengo de la escuela de estilistas de ‘Te lo digo con el taco’, de Koki Belaúnde. Como era pandemia, todos estaban barbudos y con el cabello largo, los gringos también. Mi promo me dice: ‘vamos a cortarnos el cabello, pero nada está abierto’. Así empezó la historia de la peluquería”, expresó el cantante en entrevista con el mencionado podcast.



¿Solo se dedicó a la jardinería?



La adaptabilidad de ‘Clavito’ no se limitó a la jardinería. Durante la pandemia, con los salones de belleza cerrados y la demanda de cortes de cabello en aumento, Muñoz decidió revivir una habilidad que había aprendido en su juventud: la barbería. Comenzó a cortar el cabello a amigos y conocidos, convirtiéndose en un barbero improvisado.

“Empecé a cortarle y él lo publicó. Yo pensé que me iba a cortar, pero me dejó colgado. Andrea me dice: ‘yo te cortaría, pero quizá te dejo mal’, así que yo me autopeluqué. De ahí se pasaron la voz. A donde yo iba, ya de gratitud les cortaba y me daban una propina. Fue en el momento exacto, fue el ‘nuevo bautizo’”, añadió entre risas.



Cabe señalar que el recorrido académico de Robert Muñoz es digno de admiración. Con el apoyo incondicional de sus padres, logró completar tres carreras universitarias, incluyendo una en la Policía Nacional del Perú. Además, obtuvo una maestría en Gestión Minera y un doctorado en Seguridad y Control en Minería. Sin embargo, a pesar de este impresionante currículum, su llegada a Estados Unidos no fue fácil.