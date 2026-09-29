Magaly Medina habló el 28 de septiembre pasado en su programa 'Magaly TV, La Firme', acerca de las fotos que publicó en sus redes sociales, donde se le puede apreciar a la conductora de televisión con el exnovio de Sheyla Rojas. Según expresó la presentadora, Luis Miguel Galarza, más conocido en la farándula peruana como 'Sir Winston', se encontraba de viaje junto a ella y sus respectivas familias en un sitio turístico de Sevilla.

"Parece que estas imágenes que yo puse en mis redes sociales, despertaron algún tipo de curiosidad malsana. ‘Sir Winston’ es cierto ha terminado con Sheyla, sin embargo conserva una buena amistad con Antonio Pavón [amigo de la familia]. Entonces, estas son unas fiestas a las que nosotros solemos ir [en familia]. Todos los septiembres estamos en Sevilla", mencionó la periodista de espectáculos.

Asimismo, Medina mostró sus apreciaciones acerca del estado de 'Sir Winston' tras su ruptura con Sheyla Rojas: "No les puedo contar lo que él ha dicho, pero lo que sí lo he visto es tranquilo, solo. No está viviendo la vida loca. Lo hemos visto familiero. Porque este ha sido un viaje familiar. Lo adoptamos porque suponemos que está suponiendo un poco de duelo. Aunque muy triste, tampoco lo ví".

'Sir Winston' habla acerca de su comunicación con Sheyla Rojas tras su ruptura

La presentadora de 'Magaly TV, La Firme' narró lo mencionado por Luis Miguel Galarza en relación al contacto que tiene con su expareja: "Dice que tiene una buena comunicación con Sheyla. Y que la relación terminó de lo más amable, de lo más diplomático, de lo más educado. Él le desea a ella lo mejor".

Medina omitió revelar más detalles sobre las conversaciones que tuvo con 'Sir Winston' durante su viaje, pero resaltó la buena compañía de la figura pública: "Es [una] de las conversaciones que hemos tenido. Las demás no puedo porque son conversaciones más privadas que no se pueden divulgar. Y además es un buen compañero de salidas. Es divertido, no es un hombre aburrido. Y se sabe comportar".