Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

Aumenta el sueldo mínimo y Luis Galarreta enfurece | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Magaly Medina expone cómo es la nueva vida de soltero de ‘Sir Winston’, expareja Sheyla Rojas: "Muy triste no lo he visto"

Magaly Medina muestra cómo se encuentra 'Sir Winston'  tras su reciente ruptura con Sheyla Rojas. Asimismo, da detalles de la comunicación que posee la expareja actualmente.


Medina omitió revelar detalles sobre las pláticas que tuvo con ‘Sir Winston’ durante su viaje. Composición LR. YouTube
Medina omitió revelar detalles sobre las pláticas que tuvo con ‘Sir Winston’ durante su viaje. Composición LR. YouTube
Por
google iconLa República en Google

Magaly Medina habló el 28 de septiembre pasado en su programa  'Magaly TV, La Firme', acerca de las fotos que publicó en sus redes sociales, donde se le puede apreciar a la conductora de televisión con el exnovio de Sheyla Rojas. Según expresó la presentadora, Luis Miguel Galarza, más conocido en la farándula peruana como 'Sir Winston', se encontraba de viaje junto a ella y sus respectivas familias en un sitio turístico de Sevilla. 

"Parece que estas imágenes que yo puse en mis redes sociales, despertaron algún tipo de curiosidad malsana. ‘Sir Winston’ es cierto ha terminado con Sheyla, sin embargo conserva una buena amistad con Antonio Pavón [amigo de la familia]. Entonces, estas son unas fiestas a las que nosotros solemos ir [en familia]. Todos los septiembres estamos en Sevilla", mencionó la periodista de espectáculos. 

Asimismo, Medina mostró sus apreciaciones acerca del estado de 'Sir Winston' tras su ruptura con Sheyla Rojas: "No les puedo contar lo que él ha dicho, pero lo que sí lo he visto es tranquilo, solo. No está viviendo la vida loca. Lo hemos visto familiero. Porque este ha sido un viaje familiar. Lo adoptamos porque suponemos que está suponiendo un poco de duelo. Aunque muy triste, tampoco lo ví". 

Puedes ver

‘Cuto’ Guadalupe gana demanda a Magaly Medina y la condenan a tres años de prisión suspendida: “Se ha hecho justicia”

lr.pe

'Sir Winston' habla acerca de su comunicación con Sheyla Rojas tras su ruptura

La presentadora de 'Magaly TV, La Firme' narró lo mencionado por Luis Miguel Galarza en relación al contacto que tiene con su expareja: "Dice que tiene una buena comunicación con Sheyla. Y que la relación terminó de lo más amable, de lo más diplomático, de lo más educado. Él le desea a ella lo mejor". 

Medina omitió revelar más detalles sobre las conversaciones que tuvo con 'Sir Winston' durante su viaje, pero resaltó la buena compañía de la figura pública: "Es [una] de las conversaciones que hemos tenido. Las demás no puedo porque son conversaciones más privadas que no se pueden divulgar. Y además es un buen compañero de salidas. Es divertido, no es un hombre aburrido. Y se sabe comportar". 

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ahora Nación no respaldará censura contra César Astudillo: bancada acordó por mayoría rechazar la medida

Keiko Fujimori advierte al Congreso ante posible negación de facultades: "Están poniendo a prueba nuestra paciencia"

Partido España vs Croacia EN VIVO: Lamine Yamal anota rápidamente el 1-0 en el primer tiempo

Espectáculos

Erika Villalobos cuenta por primera vez cómo se enteró de la infidelidad de Aldo Miyashiro: “Él quiso volver, la pagó bien caro”

Ana Paula Consorte se emociona al revelar que tendrá un nuevo bebé con Paolo Guerrero: “Eres nuestro amor más esperado”

Conciertos gratis en Lima por cierre de campaña 2026: fechas, horarios y artistas que se presentan

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Constitución EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori advierte al Congreso ante posible negación de facultades: "Están poniendo a prueba nuestra paciencia"

Comisión de Ética aprueba iniciar investigación contra Milagros Santana y abre denuncias contra Julián Pérez y Catherin Palomino