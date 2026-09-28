El exfutbolista Luis Alberto Guadalupe Rivadeneyra, más conocido como 'Cuto' Guadalupe, publicó en sus redes sociales el fallo de la demanda impuesta por él hacia la periodista Magaly Medina, donde se condena a la presentadora de televisión por el delito de difamación agravada e injuria con una pena de tres años de prisión suspendida. Asimismo, la conductora de 'Magaly TV La Firme' tendrá que asumir 202 días de multa, condena equiparable al pago de 57.216,5 nuevos soles.

La publicación llegó con un texto en donde el exjugador crema expresó su tranquilidad ante la sentencia, como también mencionó la exposición que tuvo su familia por parte de la periodista tras un ampay presentado el 15 de mayo del 2023 en su programa, donde mostró fotos de la exesposa del exdeportista peruano saliendo de un hotel con un hombre. A su vez, también señaló el machismo que aún prima en la sociedad peruana, como también las burlas de Magaly Medina aprovechando las actitudes mencionadas.

"No recibo esta decisión con ánimo de revancha. La recibo con tranquilidad. Cuando mi vida familiar fue expuesta públicamente, tomé una decisión que mantengo. No iba a juzgar ni a humillar a la madre de mi hijo. Hice [la demanda ] por convicción, en un país donde todavía prima el machismo y donde un hombre que actúa con respeto es visto como débil. La señora Medina optó por hacer de mi decisión un motivo de burla a través de su programa, una y otra vez", expresó Luis Alberto Guadalupe en sus redes sociales