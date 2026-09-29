Jefferson Farfán volvió a pronunciarse sobre el proceso judicial que mantiene con Magaly Medina. El exfutbolista informó que la jueza que estuvo al frente de la audiencia realizada el 16 de septiembre ya no estaría a cargo del expediente, situación que, según su versión, podría generar una nueva demora antes de conocer la decisión sobre la pena de la conductora.

'Jefry' difundió un comunicado el 29 de septiembre y explicó que, al no encontrar una resolución sobre el caso, revisó junto con su abogado los sistemas electrónicos del Poder Judicial y acudió al 32° Juzgado Penal Unipersonal de Lima para consultar por el estado del proceso.

Jefferson Farfán advirtió sobre el cambio de juez en su caso contra Magaly Medina.

Jefferson Farfán asegura que cambiaron a jueza de su caso contra Magaly Medina

Según relató Jefferson Farfán, el 16 de septiembre se realizó una audiencia de revocatoria de pena para determinar si la sanción de prestación de servicios comunitarios impuesta a Magaly Medina debía ser modificada por una pena efectiva. Sin embargo, hasta la fecha de su pronunciamiento, no se había comunicado una decisión sobre el expediente.

La sorpresa, de acuerdo con el relato del exfutbolista, llegó cuando acudió al juzgado y conoció que Meysi Jaeklin Gonzales Salvador, quien había dirigido aquella audiencia, ya no estaba al frente del despacho.

“Me doy con una gran sorpresa: Meysi Jaeklin Gonzales Salvador ya no es la jueza”, señaló la 'Foquita'. Asimismo, indicó que el caso habría pasado a manos del juez Yoncen Muñoz, quien asumiría recientemente la responsabilidad del juzgado.

El cambio resulta relevante para el trámite porque, según explicó Farfán, el nuevo magistrado no estuvo presente durante la audiencia de septiembre. Por ello, consideró que tendría que realizarse otra diligencia antes de que pueda emitirse una resolución.

“Es ahora este nuevo juez Yoncen Muñoz, quien obviamente no conoce el expediente, el que tendrá que convocar a una nueva audiencia”, afirmó. El exfutbolista sostuvo que esta situación podría prolongar la espera por una decisión sobre la pena de Magaly Medina.

"Se repite la historia": jefferson Farfán expresa su molestia y pide que se respete el debido proceso

El cambio de magistrado también generó críticas de Jefferson Farfán, quien cuestionó que la jueza que escuchó los argumentos de las partes durante la audiencia ya no pueda encargarse de resolver el caso.

“Llueve sobre mojado. Se repite la historia”, expresó el exfutbolista al referirse a lo ocurrido. Su reclamo estuvo acompañado de un pedido para que las actuaciones del expediente continúen dentro de los parámetros del debido proceso.

Al finalizar su comunicado, el conductor de 'Enfocados' explicó que decidió advertir sobre la situación para advertir sobre lo que considera un posible riesgo para la tramitación de la causa. “Que no se vulnere el debido proceso y se produzca una irregularidad en la ejecución de la pena”, escribió.