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Exchico reality impacta al buscar comida en la basura y dormir debajo del puente en Barranco: “Ahora estoy en situación de calle”

Modelo argentino, quien ganó popularidad en Perú por estar en realities peruanos y por sus ampays en el espectáculo local, sorprendió al revelar que ya no tiene para pagar su renta.

El exmodelo, que ha estado en Perú, publicó un video en redes sociales donde pide ayuda, admitiendo no tener recursos para comer ni un lugar para dormir. Fotos: Instagram.
El exmodelo, que ha estado en Perú, publicó un video en redes sociales donde pide ayuda, admitiendo no tener recursos para comer ni un lugar para dormir. Fotos: Instagram.
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El modelo argentino Renzo Spraggón sorprendió a sus seguidores al afirmar que actualmente se encuentra en situación de calle. A través de sus redes sociales, contó que no tenía dinero para pagar el alquiler del lugar donde se hospedaba y aseguró que tendría que dormir en la vía pública.

Spraggón, quien durante un tiempo estuvo impedido de ingresar nuevamente al Perú, reapareció en redes sociales para compartir un video en el que relató las dificultades económicas que estaría atravesando. Según explicó, no podía pagar el lugar donde se alojaba y contemplaba pasar la noche debajo de un puente en Barranco.

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Renzo Spraggón pide ayuda para sobrevivir

El pasado 21 de septiembre, Renzo Spraggón publicó un video en sus redes sociales para anunciar que desde ese día iba a dormir en las calles, debido a que no tenía para pagar el lugar donde se estaba hospedando. "Recién salgo del gimnasio, hoy fue mi último día, se me terminó la cuota, no tengo a dónde ir a dormir tampoco. Creo que voy a ir a dormir debajo de un puente", manifestó.

Renzo Spraggón, modelo argentino, ha revelado que se encuentra en situación de calle, durmiendo bajo un puente en Barranco por no poder pagar su hospedaje.

Renzo Spraggón ha revelado que se encuentra en situación de calle, durmiendo bajo un puente en Barranco por no poder pagar su hospedaje. Fotos: Instagram.

Mientras contaba su presente, Renzo Spraggón, quien estuvo con Evelyn Vela y Marina Mora, empezó a buscar en los desperdicios si había algo para comer y hasta se puso a reciclar. En otro momento, se dirigió a unas personas por agradecerles por regalarle un pedazo de pizza. Además, ingresó a una tienda para conseguir más comida. "Amigo, no tengo para comer, ¿me daría algo?", se le escucha decir, antes de recibir un sándwich.

Finalmente, Renzo Spraggón se dirigió a sus seguidores para pedirles que lo reciban en sus casas y le inviten a comer. "Estoy en Barranco y voy a estar en este puentecito durmiendo. Me llaman si me quedo dormido", sostuvo y añadió: "Ya no quiero leer más ‘yo wachin’, ayúdame, ahora estoy situación de calle, amigos",

"¿Por qué haces esto, tan aburrido estás?", "Véngase a Chile, acá lo baño, lo visto, lo alimento y lo abrigo, lo que necesite", "Yo te cuido, Renzo. Te doy de comer…", "Qué lástima que juegues con algo tan delicado. Hay personas que si están en situación de calle y no tienen ni para un pan y cuando van a una tienda a pedir ni les dan nada. Definitivamente no es tu caso" y "Te traigo a casa y todo solucionado jaja, tal vez así conozcas alguien de verdad"; fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus fans.

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