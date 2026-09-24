‘China Polo’: “El sicario aún no ha declarado”, afirma fiscal a cargo de la investigación

El fiscal Raúl Godos Sedán, a cargo de la investigación por el crimen de Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', aclaró las versiones que circulan en redes sociales respecto a que el detenido habría señalado a una persona como quien ordenó el asesinato y precisó que, hasta el momento, no existe ninguna declaración del sicario detenido que sindique a alguien como responsable del homicidio.

El representante del Ministerio Público confirmó que el venezolano Luis Iván Obispo Díaz aún no ha rendido ninguna declaración ante las autoridades debido a las severas lesiones que presenta en la mandíbula.

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​Precisó que los rumores difundidos en internet sobre un supuesto interrogatorio sobre la ruta de la muerte o señalamientos directos hacia una persona llamada 'el uno' son falsos y carecen de sustento legal.

​“Obispo Díaz permanece bajo custodia policial en proceso de recuperación médica. Tan pronto como su estado de salud lo permita, la Fiscalía y la Policía ejecutarán el interrogatorio formal”, enfatizó.

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​Dijo que el Ministerio Público reafirmó que la búsqueda de la verdad y la identificación de los autores intelectuales del crimen continúan de manera rigurosa y reservada conforme a ley.

SOLO HAY UN CELULAR

-Doctor, ¿hay políticos investigados sobre el asesinato de 'La China Polo'?

Aún no.

-¿Se dice que fue por orden del Uno?

Eso es falso. El detenido (Luis Obispo) está en estado de lesión y el juez ha dejado constancia que no puede hablar

-¿El arma de fuego habría sido usada en otros 5 delitos?

Eso es materia de investigación.

-¿El o los celulares de la víctima se están analizando?

Comprenderán que la familia ha estado de duelo. Vamos a solicitar al esposo los celulares para recibirlos en cadena de custodia.

El Fiscal señaló que solo se ha incautado el celular de Ronald Toro (el otro venezolano detenido), y que se va a determinar con el análisis de las cámaras los puntos clave antes, durante y después del hecho. “Esto aún no se esclarece”, indicó.

Sobre el depósito de 80 soles por Plin que Ronald Toro hizo a Luis Obispo, aclaró que no fue para el pago de un celular sino para la estadía del hostal.

Indicó que los empleados del centro de hospedaje cometieron un error administrativo “por no registrar a cuatro personas”, y que “eso lo tiene que ver el área de fiscalización de la municipalidad. “Es el hostal Caraz y se asoljaban en la habitación 303, la mujer se registró con otro nombre, eso está corroborado y al parecer serían extranjeros”, manifestó.

LLAMARÁN A TESTIGOS

El fiscal confirmó que Ronald José Toro Ardila declaró con un abogado público, pero ahora ambos han presentado abogados defensores particulares de Lima.

“Con la ampliación de la declaración se va a programar la reconstrucción. Es la primera vez que ocurre un hecho violento de esa naturaleza en Caraz. La comunidad se encuentra sorprendida por un acto así que se ha cometido a plena luz del día y con cantidad de gente”, sostuvo.

-¿Han declarado otros testigos?

Conforme se va visualizando las cámaras se va a solicitar testigos.

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-Sobre video donde se menciona al general (Víctor) Revoredo ¿se le va a citar?

Vamos a ver todos los elementos de convicción que se van a recoger, el celular (de la víctima) no ha sido puesto a disposición. En estos días se coordinará citar al esposo para reunir mayores elementos, por ahora no tenemos a disposición el o los celulares de la señora. Conforme a eso, se citará al oficial.

-El guardaespalda está herido, ¿ya declaró?

Él está (internado) en Huaraz. Este martes estará declarando.

LA RUTA DEL ARMA HOMICIDA

La pistola Glock y la versión del sicario detenido serán claves en la búsqueda de los cerebros del atentado contra la ‘China Polo’.

Por ahora las pericias balísticas y de criminalística han determinado que la misma arma utilizada para asesinar a la periodista fue empleada el 12 de julio en el ataque al bus de la orquesta Las Estrellas de la Cumbia en la Panamericana Norte, a la altura de la avenida Los Platinos en el distrito de Los Olivos. Sujetos a bordo de una motocicleta dispararon más de doce veces directamente contra el parabrisas y la cabina del conductor.

La agrupación venía de dar un concierto en Lima e hizo una parada para desayunar mientras se dirigía a una gira hacia Trujillo.

Los peritos han establecido que esa misma arma fue utilizada en el asesinato de un trabajador de una concesionaria de vehículos de alta gama, en el distrito de San Borja. Claudio Humberto Pardo Chacayma, quien fue atacado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta cuando se disponía a abordar una camioneta perteneciente a la empresa.

Un día antes la pistola, robada a un suboficial PNP en el 2023, también se usó en el asesinato de Nelson José Contreras García, un ciudadano venezolano de 31 años, cuyo cuerpo fue hallado en una avenida descampada, en Chorrillos.

Asimismo, el 2 de mayo esta arma fue empleada para atentar contra Guillermo Sánchez Pimienta, en Cañete. Se trata de un colombiano que fue llevado grave al Hospital Regional de Cañete.

EL PRIMER REGISTRO

Pero, el primer registro del uso de esta arma de fuego fue el 8 de marzo por un sicariato registrado en Surco.

Ese día, las cámaras de seguridad captaron el momento cuando un hombre que se dedicaba al alquiler de tarjetas en la estación Jorge Chávez de la Línea 1 del Metro de Lima es atacado.

Carlos Enrique Caycho de la Torre, de 48 años, trabajaba como tarjetero en dicha estación. En el video se ve a la víctima con un polo blanco y una mochila cuando, de pronto, aparece una persona con casco y mascarilla a bordo de una motocicleta, que se estaciona con dirección a la avenida Tomás Marsano.

Minutos después, ingresa a la escena otro sujeto cubierto con una capucha celeste y mascarilla, observa a su objetivo, lo identifica y aprovecha que Carlos Caycho estaba distraído porque atendía a un usuario, para dispararle en tres oportunidades.

El sicario sale corriendo, salta la baranda y sube a la moto que lo esperaba para emprender la huida.