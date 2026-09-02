Angie Arizaga se despide de su pequeño hijo con Jota Benz y le dedica conmovedor mensaje: "No es fácil"

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Angie Arizaga protagonizó un emotivo momento familiar antes de emprender un nuevo viaje fuera del país. La influencer se despidió temporalmente de su pequeño hijo Matteo y compartió con sus seguidores parte de la experiencia, dejando en evidencia lo difícil que resulta para ella permanecer alejada del menor.

Antes de partir rumbo a Alemania, la exchica reality publicó imágenes en las que aparece junto a su primogénito en la sala de su departamento. En esta ocasión, la presencia de Jota Benz le permite afrontar la separación con mayor tranquilidad, pues el pequeño permanecerá acompañado por su padre mientras ella cumple con sus compromisos en el extranjero.

Angie Arizaga conmueve con mensaje de despedida a su pequeño hijo

En el registro difundido por Angie Arizaga, se observa a la influencer abrazando a Matteo durante sus últimos momentos juntos antes del viaje. La escena estuvo acompañada por un mensaje en el que expresó sus sentimientos y reconoció cuánto le cuesta alejarse de su hijo, aunque aseguró sentirse tranquila al saber que estará bajo el cuidado de Jota Benz.

"Es difícil estar lejos de ti, pero me quedo tranquila sabiendo que tendrás tus días con papá", escribió la influencer junto a las imágenes.

Además, la exintegrante de 'Esto es guerra' le aseguró a su pequeño que regresaría pronto, reflejando la emoción que le produjo tener que separarse nuevamente de él.

Llegada a Alemania como parte de una campaña impulsada por reconocida marca

Tras despedirse de Matteo, Angie Arizaga continuó con su viaje hacia Alemania como parte de una campaña impulsada por Huawei. A través de sus historias en redes sociales, confirmó que ya había llegado al país europeo y compartió algunos detalles de sus primeras horas en territorio alemán.

La influencer contó que arribó a Múnich y relató que participó en una cena de gala durante su primera jornada. "Acabamos de llegar a Alemania, ¡Dios mío! A Munich y ayer tuvimos nuestra primera cena de gala (...)", comentó Angie Arizaga en sus publicaciones.

Durante su estadía inicial, la popular ‘Negrita’ también manifestó su alegría al encontrarse con dos compatriotas.



