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Cachaza se casa con brasileño André Bankoff: pareja grita su amor con tierno mensaje tras íntima ceremonia

Cachaza y André Bankoff oficializaron su matrimonio civil poco antes del nacimiento de su bebé. La pareja compartió imágenes de la ceremonia y emotivos mensajes en redes sociales.

Cachaza y André Bankoff están esperando su primer hijo juntos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Cachaza y André Bankoff están esperando su primer hijo juntos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Cachaza se casó con el actor brasileño André Bankoff. La exchica reality anunció la noticia a través de Instagram y publicó imágenes de la ceremonia civil, en una celebración que marca una nueva etapa para ambos mientras construyen su familia.

La boda ocurrió meses después de que ambos anunciaran que están esperando su primer bebé y estuvo acompañada por mensajes en los que los brasileños expresaron su amor, agradecimiento y fe en Dios. La influencer destacó que el matrimonio representa la continuidad de una historia que ambos decidieron construir juntos, basada en el respeto, el compañerismo y la complicidad.

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Cachaza y André Bankoff se casan: ambos comparten importante momento en redes

Carol Reali hizo pública la noticia de su matrimonio este sábado mediante una publicación en Instagram, donde compartió imágenes de la boda junto a un extenso mensaje dedicado a André Bankoff. La exchica reality celebró que ambos hayan dado este paso y remarcó el significado que tiene para su relación y para la familia que vienen formando.

"Oficialmente, Mr. & Mrs. Bankoff. A partir de hoy comienza un nuevo capítulo de nuestra historia", escribió al presentar públicamente esta nueva etapa junto al actor brasileño. En su mensaje, señaló que el momento llega mientras su amor continúa creciendo junto con sus sueños y la familia que están construyendo.

La brasileña también resaltó los valores que considera fundamentales en su matrimonio. "Casarme contigo es seguir eligiendo esta vida juntos, con amor, respeto, complicidad, compañerismo y muchas risas en el camino", expresó Carol Reali, dejando en claro el significado personal que tiene para ella la unión con André Bankoff.

En la misma publicación, la pareja reafirmó la importancia de su fe. Cachaza pidió que Jesús permanezca como el centro de sus vidas y que ambos mantengan su confianza en Dios. Finalmente, cerró su mensaje celebrando que ahora son oficialmente marido y mujer y que todavía tienen "toda una vida por delante".

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El tierno mensaje de André Bankoff a Carol Reali tras íntima boda

Después de la ceremonia civil, André Bankoff también utilizó las redes sociales para dedicarle unas palabras a Carol Reali. El actor brasileño se mostró emocionado por la familia que ambos están formando y agradeció a Dios por el momento que actualmente comparte con la influencer.

"Mi amor, nuestra familia se está formando", escribió Bankoff en la publicación relacionada con su matrimonio. El actor explicó que, desde que conoció a Jesús, había orado por una futura esposa y por sus hijos, aunque en aquel momento no imaginaba quiénes serían las personas que ocuparían esos lugares en su vida.

André Bankoff destacó que aquellas oraciones finalmente se relacionan con la realidad que vive junto a Carol Reali. "Pero siempre he orado y seguiré orando por el regalo que Jesús me dio: Tú", expresó en su mensaje dirigido a Cachaza.

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