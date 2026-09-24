Magaly Medina cuestiona a Sheyla Rojas por su vínculo con Joaquín Ramírez: “Quiérete un poco más”

Magaly Medina volvió a referirse a la cercanía entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez, luego de que ambos fueran vistos juntos durante una actividad de campaña en Cajamarca. La conductora puso especial atención en la diferencia entre la manera en que la influencer se refería al candidato y las respuestas que él ofrece cuando es consultado sobre ella.

Durante su programa, la ‘Urraca’ cuestionó que la popular ‘Shey Shey’ muestre públicamente su respaldo a Ramírez y hable de ambos en términos de una relación, mientras que el candidato se limite a señalar que ella lo acompaña en algunos eventos de campaña.

Magaly Medina cuestiona la actitud de Sheyla Rojas

En las imágenes presentadas en Magaly TV, La Firme, Sheyla Rojas estuvo acompañando a Joaquín Ramírez en una actividad en Cajamarca y luciendo un traje típico. Al ser consultada sobre su relación con el candidato, la ex chica reality respondió que ambos se encuentran “apoyándose mutuamente” y expresó su deseo de que la población vote por él en las próximas elecciones.

Las declaraciones llamaron la atención de Magaly, quien consideró que Sheyla estaría mostrando un entusiasmo mayor al que Ramírez expresa públicamente. La conductora recordó que, mientras la influencer habla abiertamente de su cercanía con el candidato, él no utiliza términos sentimentales al referirse a ella.

“Ella lo que dice cuando le preguntan por la relación: ahí todo bien. Ella asume, habla, se autodefine como enamorada, como novia. Pero a Joaquín Ramírez no lo hemos escuchado hasta el momento decir: esta boca es mía”, comentó.

¿Qué dijo Joaquín Ramírez sobre Sheyla Rojas?

En el evento, Joaquín Ramírez fue entrevistado y consultado sobre si ambos se están conociendo. El candidato respondió: "Tranquilo, de a pocos. Sheyla nos acompaña para estos eventos. En algunos, no todos".

Ramírez también agradeció la presencia de la ex combatiente y destacó que es una persona “muy querida” y “muy buena”. Para la 'Urraca', sin embargo, estas declaraciones evidenciaron una diferencia entre la manera en que ambos se refieren al vínculo que mantienen.

"Dice poco a poco, con una frialdad que no denota", señaló la conductora, quien también cuestionó que Sheyla se haya presentado anteriormente como la novia del candidato. "No sé si ella está mostrando demasiado entusiasmo hacia este candidato, Joaquín Ramírez, tanto que se autodenominó en una entrevista 'soy la novia'", agregó.

Magaly finalmente aconsejó a la influencer no exponerse sentimentalmente de esa manera si el vínculo no ha sido confirmado públicamente por ambas partes. "Le pone ‘amor’ en un post y este, de lo mas choteador, al costado de ella choteándola delante de toda la prensa nacional. O sea, quiérete un poco más, Sheyla. Porque si te han contratado para una campaña, dale eso, como mediática contratada", expresó.