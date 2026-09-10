Gino Assereto fue una de las grandes figuras que pasó por 'Esto es Guerra'. Foto: Composición LR/Instagram.

Gino Assereto fue una de las grandes figuras que pasó por 'Esto es Guerra'. Foto: Composición LR/Instagram.

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Arianna Assereto llegó a los 20 años y recibió una especial dedicatoria de su padre, Gino Assereto. El modelo utilizó sus redes sociales para saludar a su hija mayor y compartir con sus seguidores un mensaje en el que le recordó que debe disfrutar cada etapa de su vida.

La publicación estuvo acompañada por una fotografía de ambos durante la celebración familiar. El gesto del exchico reality no pasó desapercibido y rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, especialmente por las palabras que eligió para describir a su hija en esta fecha especial. La joven es fruto de su relación con la influencer Sandra Arbulú.

Gino Assereto le dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hija

Con motivo de los 20 años de Arianna, Gino Assereto decidió dejarle un mensaje que fue más allá del tradicional saludo de cumpleaños. La exfigura de 'Esto es Guerra' le aconsejó vivir nuevas experiencias, aprender de los momentos difíciles y continuar desarrollándose sin perder las características que la hacen especial para él.

“Feliz vida Ariannita, sonríe, vive, disfruta, comete errores, levántate, crece y sobre todo sé amorosa como tú misma sabes serlo. Aquí estoy, alma bella”, escribió el influencer en su publicación.

Hija de Gino Assereto responde a su padre tras mensaje por cumpleaños

La respuesta de Arianna Assereto llegó directamente en los comentarios de la publicación. La joven contestó al saludo de su padre con un breve Te amoo, gesto que reflejó el cariño entre ambos y que también fue destacado por quienes reaccionaron al post.

El cumpleaños fue acompañado por una fotografía en la que padre e hija aparecen juntos durante la celebración. Arianna sostiene una torta de chocolate con velas que forman el número 20, mientras Gino la abraza por la espalda y le da un beso en la cabeza. La decoración incluyó elementos en rosa y dorado, además de globos, flores y confeti.