Una joven identificada como María José, quien asegura haber estudiado junto a Michelle Onetto, conocida como Ñengo, en el Liceo Naval Almirante Guise, acusó a la creadora de contenido de haberla hostigado durante sus años de colegio. Según su versión, las presuntas burlas y episodios de bullying también habrían afectado su participación en actividades escolares y su rutina diaria. Esta denuncia pública se hizo tras la violencia sexual que sufrió un menor en la misma institución educativa.

A través de un video difundido originalmente en TikTok, la joven cuestionó a 'Ñengo' Onetto y aseguró que la imagen que actualmente muestra ante sus seguidores no coincide con la experiencia que ella afirma haber vivido. "¿Cómo te puedes creer tu propia mentira (…) diciendo todo esto? Tú me hiciste la vida imposible. Yo tenía que irme al PEAD (Programa de Educación a Distancia), cuando se supone que tú tenías que haber ido por todo lo que me hiciste a mí pasar, Michelle", manifestó.

Exalumna del Liceo Naval asegura que llegó a sentir temor hacia 'Ñengo'

Durante su testimonio, María José relató presuntos episodios de hostigamiento que habría experimentado durante su etapa escolar. Según contó, las burlas no se habrían limitado al entorno del colegio, sino que también habrían ocurrido a través de plataformas digitales.

"Recuerdo que también había una aplicación que se llamaba Ask, que era que te hacían preguntas anónimas. La mayor parte de veces me las hacías tú a todo el mundo riéndote de mí", sostuvo.

Asimismo, aseguró que la situación llegó a afectar su rutina y participación en actividades extracurriculares. "Yo tuve que perder muchas cosas, hasta dejaba de ir a mi taller de atletismo porque te tenía miedo", afirmó.

La joven también cuestionó la presunta respuesta de las autoridades del centro educativo ante lo que, según su relato, estaba ocurriendo. De acuerdo con su versión, su madre habría acudido al colegio para informar sobre el supuesto hostigamiento; sin embargo, sostuvo que no se habrían adoptado medidas suficientes para detener esas conductas.

'Ñengo' se defiende de graves acusaciones

Las declaraciones de María José se difundieron después de que Michelle Onetto se pronunciara sobre otras acusaciones de bullying relacionadas con su etapa escolar en el Liceo Naval. La creadora de contenido negó previamente haber ejercido este tipo de conductas contra Marina Gold y otras exalumnas.

En ese contexto, Onetto cuestionó la forma en que funcionaba el entorno escolar durante aquellos años. "Siempre fue una jungla, en donde si te pasaba algo, no tenías a quién acudir. Era básicamente, todos contra todos", recalcó.