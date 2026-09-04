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Rosangela Espinoza deja en shock a todos al compartir ecografía tras sufrir un desmayo: "Un pasito más en este proceso"

¿En la dulce espera? Rosángela Espinoza generó reacciones al publicar una ecografía solo horas después de haber sufrido un desmayo. Espinoza se mostró contenta con este gran paso en su vida.

Rosángela Espinoza celebró este importante paso en su vida. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Rosángela Espinoza celebró este importante paso en su vida. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Rosángela Espinoza volvió a captar la atención de sus seguidores luego de publicar en sus redes sociales imágenes tomadas durante una visita a una clínica especializada. En una de las grabaciones se observa el monitor de un equipo médico con lo que era una ecografía, publicación que rápidamente generó especulaciones sobre un posible embarazo.

La integrante de 'Esto es guerra' decidió aclarar el motivo de su consulta y puso fin a los rumores que comenzaron a circular entre sus seguidores. Espinoza explicó que su visita al centro médico forma parte de un tratamiento destinado a preservar su fertilidad y que actualmente se prepara para continuar con el procedimiento de congelación de óvulos.

Rosángela Espinoza emocionó a sus seguidores con inesperada foto.

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PUEDES VER: Rosángela Espinoza y su historia nunca antes contada: los obstáculos que enfrentó para terminar su carrera, los 'golpes' de la televisión y anuncia nuevo proyecto

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Rosángela Espinoza sorprende con imagen de ecografía en redes

La publicación de Rosángela Espinoza provocó diversas reacciones en redes sociales debido a que la imagen de una ecografía fue interpretada inicialmente como una posible señal de embarazo. La modelo, conocida por su participación en realities de competencia, no tardó en explicar qué había detrás de su visita al establecimiento de salud.

La situación también estuvo relacionada con un episodio ocurrido el último martes. Según contó la propia influencer, sufrió un desmayo debido a su temor a las agujas, una fobia que volvió a convertirse en una anécdota durante sus recientes consultas médicas.

En medio de este proceso, Rosángela compartió parte de su experiencia y mostró que continúa asistiendo a controles como preparación para la siguiente etapa del tratamiento. La publicación permitió conocer un aspecto personal de sus planes, más allá de las especulaciones que surgieron tras la aparición de la ecografía.

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Un pasito más en este proceso: Rosángela Espinoza revela que congeló sus óvulos

Rosángela Espinoza utilizó sus historias de Instagram para precisar que las imágenes no estaban relacionadas con una gestación.

"Seguimos con las consultas y preparándonos para la aspiración. Un pasito más en este proceso", escribió la modelo.


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