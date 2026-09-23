Ethel Pozo continúa sorprendiendo a sus seguidores con revelaciones sobre su vida privada junto a Julián Alexander. En una reciente entrevista, la conductora confesó que intentó tener hijos con su esposo, aunque finalmente desistieron por una razón importante.

Con varios años juntos, Ethel y Julián han formado una familia ensamblada con las dos hijas de ella, fruto de su matrimonio anterior con el fotógrafo Fernando Garabán, y el primogénito de él, nacido de una relación previa. La pareja se mantiene en el centro de la atención pública tras ganar seguidores con un proyecto conjunto en plataformas digitales.

Ethel Pozo revela por qué nunca tendrá hijos con Julián Alexander

La revelación de Ethel Pozo se produjo en el podcast de Kenji Fujimori, cuando el hermano de la presidenta Keiko Fujimori le preguntó directamente: “¿Te gustaría tener hijos con Julián?”. La heredera de Gisela Valcárcel descartó por completo esa posibilidad, aunque admitió que lo intentó en el pasado. “Ya no, ya no, totalmente. Intentamos unas tres veces, pero no”, manifestó con firmeza.

En ese contexto, la conductora de ‘Sin +Q Decir’ explicó que, mientras buscaban tener un hijo propio, ambos llegaron a una conclusión que los llevó a desistir: sus hijos ya estaban crecidos y como pareja no deseaban repetir el proceso de crianza. “Después, en un momento, nos vimos y dijimos: ‘Oye, Dome ya se va a la universidad, Lua está a años de terminar el cole, Cris sigue… 19, 17 y va a cumplir 13, Cris. Entonces, ¿ya para qué volver a empezar?’. Entonces dijimos: ‘No, ¿ya para qué? Estamos bien así’”, confesó con una sonrisa.

Más adelante, Pozo destacó el proyecto digital ‘Modo Pareja’, que realiza junto a su esposo, director y hermano de la productora Michelle Alexander. La presentadora celebró que el programa les permita compartir experiencias con otras parejas que podrían sentirse identificadas y confirmó que ambos disfrutan esta nueva etapa.

“Es lindo, me gusta. Creo que es algo genuino que le pasa a muchas parejas, que a veces nos gusta una cosa y a él no, que tenemos coincidencias, pero también… nadie tiene una relación perfecta, nadie tiene nada parecido a que todo el día estés feliz, pero en las diferencias y en la comprensión creo que está la clave. Lo estamos disfrutando mucho”, sentenció.