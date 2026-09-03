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Youna desenmascara a Samahara Lobatón y la acusa de querer alejarlo de su hija: "Me dijo que no voy a verla nunca más"

Youna afirmó en 'Magaly TV, la firme' que Samahara Lobatón condicionaría su encuentro con su hija a que él comparta tiempo con ella durante su estadía en Estados Unidos.

Samahara Lobatón y Youna vuelven a estar enfrentados tras algunas semanas llevando la fiesta en paz. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Samahara Lobatón y Youna vuelven a estar enfrentados tras algunas semanas llevando la fiesta en paz. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Youna volvió a pronunciarse sobre el conflicto que mantiene con Samahara Lobatón y expuso su preocupación por la relación que actualmente tiene con su hija. El barbero habló desde Estados Unidos en un enlace con 'Magaly TV, la firme', luego de que la exchica reality apareciera en el espacio televisivo para contar su versión sobre los recientes enfrentamientos entre ambos.

El también exparticipante de 'La prisión del destino 2' sostuvo que no busca alejarse de la menor, como, según su versión, se le ha cuestionado. Además, explicó que evita coincidir con la influencer porque quiere prevenir nuevas discusiones, pero aseguró que eso no significa que haya dejado de interesarse por su hija.

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Youna asegura que Samahara Lobatón no lo deja ver a su hija

Durante su conversación con Magaly Medina, Youna aseguró que Samahara Lobatón le impediría compartir con su hija cuando él decide no participar en actividades junto a ella. Según relató el barbero, la situación se habría presentado durante su permanencia en Estados Unidos, donde ambos coincidieron después de participar en 'La prisión del destino 2'.

"Ella tiene a mi hija y no me la quiere dejar ver", afirmó al explicar el motivo de su preocupación. En otro momento, el chico reality relató que su hija llegó a llamarlo para expresarle su deseo de realizar una actividad junto a ambos padres. Según contó, la niña le habría pedido que no arruinara los planes que tenían previstos.

Además, aseguró que inicialmente había sido invitado a un cumpleaños al que acudiría Samahara Lobatón junto a sus hijos. Sin embargo, decidió no asistir debido a experiencias anteriores y con el objetivo de evitar un nuevo enfrentamiento. Su prioridad, según explicó, era no convertir el encuentro en otra disputa.

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"No voy a ver a mi hija nunca más": Youna preocupado por problemas con Samahara Lobatón

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista ocurrió cuando Youna reveló una supuesta condición que Samahara Lobatón le habría planteado respecto a su hija. El barbero afirmó que la influencer habría vinculado su posibilidad de verla con la decisión de participar en una actividad familiar.

“Si yo no voy a ir a Disney con ella, no voy a ver a mi hija nunca más”, relató, quien sostuvo que tendría pruebas de esa conversación.

El padre de la menor explicó que no desea participar en actividades junto a Samahara Lobatón únicamente para tener acceso a su hija. Según su relato, estaría dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para verla de manera independiente, sin coincidir con su expareja.

Youna también cuestionó la idea de que su negativa a compartir determinados momentos con Samahara signifique que no quiera ejercer su rol como padre. "Yo no quiero compartir con ella", explicó durante el programa, antes de insistir en que esa decisión no debe confundirse con un supuesto desinterés por su hija.

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