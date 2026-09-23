Kiara Lozano revela que Corazón Serrano está en pausa y sorprende con reacción tras comentarios: "¿Para qué me preguntan por las demás?"

Kiara Lozano volvió a sorprender a sus seguidores en redes sociales. La cantante de Corazón Serrano realizó una transmisión en vivo tras el celebrado concierto ‘Acceso al Corazón 4’ que realizó la agrupación de cumbia en su natal Tarapoto. En medio de la conexión, la vocalista no solo reveló que actualmente se encontraban en pausa, sino que además tuvo una inesperada reacción cuando le preguntaron por las otras integrantes.

La respuesta no tardó en generar comentarios en TikTok, donde los usuarios hablaron acerca del carácter de la artista de 25 años, quien a lo largo de su carrera se ha caracterizado por ser directa y sin filtros.

Kiara Lozano sorprende con reacción tras pregunta sobre las otras integrantes de Corazón Serrano

La escena ocurrió en plena transmisión en vivo por TikTok, cuando Kiara Lozano compartió que actualmente las integrantes no se encuentran trabajando. La cantante dejó claro que no se trataba de un periodo de vacaciones prolongadas, sino de las fechas libres que les corresponden mensualmente. “No estamos de vacaciones, estamos de días libres en el mes. De aquí, regresamos a trabajar normalmente”, manifestó.

Fue entonces cuando la intérprete de ‘Heridas de Amor’ leyó un comentario que no pasó por alto. Lozano, después de una pausa, alegó con fastidio, en respuesta a un cuestionamiento sobre las otras vocalistas de la orquesta: “Estoy diciendo que estamos de días libres. ¿Para qué me preguntan por las demás, carambas?”.

En seguida, Kiara alegó que cada una de las integrantes se encontraba en sus respectivos hogares, aunque no ocultó su fastidio al tener que explicar esa situación. “Cada una está en su casa, pues, hijito”, sentenció, mientras se escuchaba la risa de una mujer que la acompañaba en la transmisión, pero fuera de cámara.

Los seguidores de Lozano recibieron con humor la respuesta de la cantante y no tardaron en bromear sobre su genio. “Bueno, pero no se enoje”, “Así, con ese carácter, me gusta”, “Me gusta la sencillez de Kiarita” y “Asu, qué genio. Ya, bebé, no te amargues” fueron algunos comentarios que aparecieron en la red social.