Es falso que este video muestre a un policía detenido por el asesinato de ‘La China Polo’: las imágenes son de una intervención por extorsión de meses atrás

LO FALSO:

El video muestra a un policía detenido por estar involucrado en el asesinato de la periodista ‘La China Polo’.

LO VERDADERO:

Las imágenes corresponden a una intervención policial ocurrida meses antes del asesinato, cuando el agente fue detenido en el marco de una investigación por presunta extorsión.

En redes sociales circula un video en el que se observa a un policía siendo detenido. Las publicaciones aseguran que se trata de un agente involucrado en el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como “La China Polo”, y presentan las imágenes como evidencia de su presunta captura por este crimen. Sin embargo, esta afirmación es falsa, pues el video corresponde a una intervención policial realizada meses antes, en el marco de una investigación por presunta extorsión.

Captura de pantalla del video viral. Foto: Facebook

Descripción que acompaña al video. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con mayor interacción se encuentra en Facebook, donde acumula más de 831.000 visualizaciones, 4.400 ‘Me gusta’ y 570 comentarios. Además, ha sido compartida en más de 600 ocasiones.

Publicación viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa de las imágenes permitió localizar una publicación de La República del 3 de mayo de 2026, en la que aparece el mismo policía durante su detención. Se trata del suboficial PNP Wilmer Monsefú Mendoza, quien fue detenido en Piura junto con su esposa, ambos investigados por presuntamente enviar amenazas a su padrino de matrimonio y exigirle S/15.000 a cambio de no atentar contra él ni contra su familia. La intervención se realizó en el marco de una investigación por presunta extorsión y corresponde al mismo operativo que aparece en el video viralizado.

Nota de La República. Foto: La República

La detención de Monsefú ocurrió a inicios de mayo, varios meses antes del asesinato de “La China Polo”, ocurrido el 19 de septiembre en Caraz, Áncash. Por ello, el video no puede corresponder a una intervención realizada por su presunta participación en este crimen. Además, las primeras investigaciones del asesinato señalan como detenidos a Luis Iván Obispo Díaz y Ronald José Toro Artila, quienes son investigados por el presunto delito de sicariato.

Nota de La República. Foto: La República

Conclusión

En redes sociales se difundió un video de un policía detenido y se afirmó que estaba involucrado en el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como “La China Polo”. Sin embargo, la afirmación es falsa, ya que una búsqueda inversa permitió identificar al agente como el suboficial PNP Wilmer Monsefú Mendoza y localizar el mismo registro en una publicación de La República de mayo de 2026. Las imágenes corresponden a su detención en Piura, realizada meses antes del asesinato de la periodista, en el marco de una investigación por presunta extorsión.