Mónica Yaya sobre reelección encubierta: "El JNE debe decir a quién le dará la credencial de alcalde"

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- ¿Por qué quiere ser alcaldesa de Lima?

-Quiero ser alcaldesa de Lima en primer lugar porque soy una profesional capacitada, preparada en el Perú y en ciudades de Europa, para luchar contra el principal mal que afecta a todos los peruanos, que es la corrupción. Desde los inicios de mi vida profesional he cerrado las puertas a los corruptos y estoy preparada además para acabar con la criminalidad organizada en el país. Si me enfrenté a los más grandes corruptos del país, me siento con la capacidad de enfrentarme a las organizaciones criminales. Además de ser una profesional experta en contrataciones del Estado, he sido presidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado. Pero soy, fundamentalmente, como muchas madres que me escuchan, una madre que quiere hacer de Lima un lugar seguro y ordenado para nuestros hijos. Esa es mi principal motivación. Podría quedarme con todos los conocimientos en mi casa y en mi oficina, pero creo que ahora es momento de ordenar Lima, y esa es mi misión.

-Usted tiene experiencia en contrataciones. ¿Cómo va a manejar los contratos no reconocidos que deja esta alcaldía, como en el caso de los peajes o de los trenes?

- Lo primero que tengo que hacer es ordenar las cuentas y ordenar la casa. En el caso de las cuentas, es necesario saber exactamente cuánto recibe la próxima gestión municipal y qué se ha hecho con el dinero que recibió la gestión del 2022 al 2026. Donde haya indicios de actos de corrupción, comunicarlo a la Contraloría para que ella determine si hubo o no responsabilidad. Y, como alcaldesa de Lima, debo ordenar aquellos contratos para los cuales no se cumplió con los requisitos previos establecidos en las normas del sector público. Es obvio, pero no se hace: para ejecutar una obra primero tiene que aprobarse un expediente técnico. Estamos viendo que la verdadera razón por la que no funciona, por ejemplo, el tren Lima-Chosica es que no había un expediente técnico previamente aprobado. Es necesario que el próximo alcalde o alcaldesa conozca realmente las normas del sector público y cómo se debe gestionar la ciudad, que es justamente lo que nos falta hoy.

-Otro problema es la inseguridad. ¿Qué propone para combatirla, sobre todo en los sectores más vulnerables?

-Como alcaldesa de Lima, entre el 2027 y el 2030 voy a entregar a los limeños una ciudad segura, estoy preparada para ello. Pero para solucionar el problema hay que conocerlo, y veo que el tema de la inseguridad se está mirando desde un solo punto de vista. Tenemos, en primer lugar, la delincuencia común, que hay que atacar, por ejemplo, iluminando más las calles de Lima. La oscuridad en el Rímac, en Barrios Altos, en el Cercado de Lima, en los alrededores del Centro Histórico, en Villa El Salvador y en Lurín es una de las aliadas de los delincuentes comunes.

En el tema de la criminalidad organizada, lo que estoy proponiendo y difundiendo en todos los medios es que el gobierno central compre el sistema Pegaso, un sistema de inteligencia electrónica que se complementa con el que actualmente tenemos, llamado Constelación, obsequiado por Estados Unidos en 2007. Pegaso permite no solo interceptar las llamadas que hacen entre sí secuestradores, sicarios, cobradores de cupos y quienes se dedican a la pornografía infantil, sino también interceptar comunicaciones por aplicaciones como WhatsApp, Instagram, Telegram y Signal, y acceder a mensajes de chat, incluso los borrados. El Perú todavía no lo adquiere porque los corruptos, que temen ser detectados con este sistema, no lo permiten. Ya lo compraron Colombia, Brasil y Ecuador; funciona en Alemania y en las principales ciudades del mundo. Aquí, donde la criminalidad va viento en popa, no se compra.

- ¿Esa es responsabilidad del Ministerio del Interior?

- La compra es responsabilidad del Ministerio del Interior, porque maneja el presupuesto. Pero es responsabilidad del alcalde de Lima, como presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana, planificar cómo va a funcionar el sistema de seguridad en la ciudad, y por eso debería presidir ese consejo, cosa que los actuales alcaldes no hacen. Allí participan el Ministerio Público, el Poder Judicial y los jefes de la Policía Nacional del Perú, y es donde se planifica cómo atacar la delincuencia. Eso no se está haciendo. Como alcaldesa no puedo quedarme esperando que el gobierno central haga esa compra; tengo que exigirlo, porque seré la representante de los vecinos.

Y hay algo que no quiero dejar de lado: los crímenes que suceden dentro del hogar. Todas las semanas tenemos noticias muy tristes de mujeres e hijos asesinados por algún miembro de la familia, muchas veces el padre. Sobre esto ningún candidato está hablando. El tema de la violencia contra la mujer ha sido abandonado por la gestión municipal y por el gobierno en general. El primer vecino, el que debería acudir en defensa de las mujeres o de cualquier miembro de la familia atacado, debería ser el alcalde, y yo, como alcaldesa, lo haré.

Para eso hay que implementar módulos únicos de atención que funcionen las 24 horas, los 7 días de la semana, en los 43 distritos de las cinco Limas. Allí debe confluir de inmediato, para la mujer atacada o amenazada, un integrante especializado de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial, el médico legista y el psicólogo, es decir, quien pueda brindarle protección en ese momento. Hace poco más de una semana vimos cómo un hombre asesinaba a su esposa y a su hijo de 22 años, mientras su hija de 17 pedía ayuda a la comisaría. Nadie la ayudó. Ese hombre terminó con esa familia y ningún funcionario público se acercó a prevenirlo, pese a que ya se conocían atentados anteriores contra esa familia. La alcaldesa no puede hacerse la de la vista gorda. Como madre de familia y como mujer, quiero implementar ese sistema de ayuda oportuna, rápida y preventiva para las mujeres y para todos los miembros de la familia amenazados.

- Esas asambleas de seguridad suelen quedar en la foto, sin seguimiento de los acuerdos. ¿Cómo va a garantizar que se cumplan?

-La situación es más preocupante de lo que describe. Son públicas las actas de las sesiones del Consejo de Seguridad Ciudadana. Entre 2022 y 2025, cuando ejerció formalmente como alcalde Rafael López Aliaga, la Municipalidad de Lima convocó a 22 sesiones de ese Consejo, que él debía presidir. ¿A cuántas asistió? Solo a ocho. Eso demuestra que el abandono de la Municipalidad hacia los vecinos de Lima ocurre porque los vecinos son lo último que le interesa a López Aliaga. Asistió a la sesión de instalación y a una segunda, en la que el jefe de la Policía Nacional debía informarle sobre los asesinatos del año 2022; a la sesión en la que debía recibir esa información completa, ya no asistió. No es solo que no cumplen los acuerdos, es que no asisten a las sesiones porque no les interesan. Estamos hablando de la falta de planificación de un sistema real de seguridad ciudadana para los limeños.

- ¿Cuál es su postura sobre las postulaciones encubiertas, como el caso de López Aliaga?

-La Constitución es clara: la reelección al cargo de alcalde no está permitida. Si una persona fue elegida alcalde en 2022, no puede ser reelegida como alcalde en 2026. Ahí hablamos de una reelección encubierta. En una reunión que tuvimos los representantes de los partidos políticos hace aproximadamente tres días, el representante del APRA, Alejandro Pimentel, dejó marcada una posición a la que se adhirieron 16 partidos: que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie, en el plazo de tres días que está por vencer, sobre qué va a pasar con las listas en las que el candidato a alcalde renunció y en teoría correspondería entregar la credencial a alguno de los regidores. Si el primer regidor ya fue alcalde, no se le podría entregar esa credencial; tendría que ser al regidor número dos. Se está pidiendo al pleno del JNE que se sincere con la población y diga, antes incluso del debate, si esa credencial de alcalde va a corresponder al candidato a primer regidor o al segundo, a quien tal vez nadie conoce. Eso debe transparentarse ante la ciudadanía.

-Hablemos de transporte. Trasladarse entre extremos de Lima puede tomar hasta cuatro horas diarias. ¿Cómo plantea atacar ese problema?

-Voy a entregar a los limeños una red de transporte urbano masivo, integrado y de largo plazo. Actualmente el dolor de cabeza es el tráfico, porque todos los alcaldes hacen obras para inaugurarlas dentro de cuatro años, pequeñas obras como curitas en lugar de una cirugía a un problema grande. Por eso no tenemos una red realmente integrada: una persona que toma el Metropolitano y baja en el paradero tiene que caminar dos cuadras para subir, por ejemplo, a la estación del tren eléctrico. Quienes somos jóvenes podemos hacerlo, pero no se está pensando en las personas de la tercera edad, con alguna discapacidad o con alguna condición neurodivergente. No hay una integración real de las distintas modalidades de transporte, y no se está incluyendo a todos los limeños.

En 2008, el segundo gobierno aprista dejó construida, en solo tres años, la Línea 1 del tren eléctrico, que ayuda a quienes viajamos entre Villa El Salvador y Bayóvar, en San Juan de Lurigancho, por un sol con cincuenta, tarifa que se mantiene. Yo la uso: en media hora llego desde la estación La Cultura hasta el Parque Industrial. Pero ese gobierno aprista dejó diseñadas cinco líneas más que hasta ahora no terminan de construirse, y en el caso de las líneas 3, 4, 5 y 6 ni siquiera se ha iniciado la construcción. Eso significa que muchos limeños siguen excluidos de mejores oportunidades de trabajo, empleo y de hacer empresa.

- ¿Cómo trabajaría eso con el actual gobierno central?

-Muy bien. El presupuesto lo tiene el gobierno central, pero la Municipalidad de Lima participa en el directorio de la Autoridad de Transporte Urbano, donde se planifica el sistema de transporte. La oferta de la presidenta Keiko Fujimori de construir las cinco líneas restantes del tren eléctrico tiene que ser apoyada técnicamente por la Municipalidad de Lima a través de esa Autoridad, y ahí entra toda mi experiencia en ejecución de obras públicas. Nadie desde la Alcaldía de Lima podría ayudar mejor a que esas líneas se hagan realidad, integrando además a la población de Jicamarca ampliando la Línea 1, a Lurín y Pachacamac, ampliando el diseño de la Línea 2 pasando por Ñaña, Santa Clara y Huaycán hasta Chosica, y ampliando el diseño de la Línea 3 para que no llegue solo hasta Comas, sino que pase por Puente Piedra hasta Ancón. Qué lindo sería que funcione también la Línea 4, que llevaría a tantos jóvenes que buscan empleo y a tantos empresarios que necesitan trasladarse por toda la Javier Prado. Necesitamos una red integrada que piense en todos los vecinos de Lima, no un conjunto de obras aisladas de cada alcalde que quiere inaugurarlas en cuatro años. Tiene que ser una red de transporte masivo, más económica y más rápida, que nos dure al menos los próximos 50 años.

-Se nos ha acabado el tiempo.

-Uy, tenemos muchas cosas por hablar. Hay temas de los que los candidatos no están hablando, como la salud mental. Yo soy una persona enemiga del maltrato animal, y una de sus formas es torturar a los toros en eventos que tienen una parte cultural, una parte tradicional y una parte linda de fiesta, pero que no puede terminar en la tortura de un animal. Quiero dejar sentada esa posición, que seguramente causará controversia, porque me parece que, por salud mental y para que los candidatos a alcalde revelemos quiénes somos realmente y cuánta sensibilidad hay en nosotros, que es el primer requisito de un político, debe saberse qué pensamos y sentimos frente a situaciones como la tortura animal.

- ¿Y con la plaza de toros de Acho?

-En el caso de Acho, permitiré toda la fiesta. Lo que no permitiré es que se torture a un ser indefenso, como un animal que bien podría ser una de nuestras mascotas.

Hay muchas más propuestas. Me preocupa el tema de las ollas comunes: cómo es posible que reciban raciones de dos soles con veinte céntimos, y que la gestión de López Aliaga, en 2024 y 2025, no haya puesto ni un sol a esas raciones, siendo todo lo recibido del Midis. De esa ración comen dos personas en los lugares más vulnerables, para el almuerzo y para la cena. Hay muchas cosas más por hablar: el fenómeno de El Niño, los traficantes de terrenos, que tienen como principales aliados a alcaldes que ubican a la población en las quebradas y en las riberas de los ríos, y hasta les ofrecen titulación con fines electorales. Por eso creo que las organizaciones criminales también están integradas por alcaldes. Los mismos alcaldes participan en el cobro de cupos, por ejemplo en el mercado de frutas de La Victoria, cuyo alcalde es de Renovación Popular, y me parece imposible que esa situación la hayan desconocido el actual y el anterior alcalde de Lima.