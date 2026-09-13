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Streaming de María Pía Copello sorprende al recaudar impensada cifra para la Teletón 2026: "Ni la planilla de ‘Esto es guerra’"

Ethel Pozo, quien fue retirada como ancla de la Teletón 2026, sorprendió al lanzar la 'Etheltón' para apoyar a los niños de la clínica de San Juan de Dios, uniendo a seguidores de 'Sin más que decir'.

El productor Abneer Robles agradeció las donaciones y anunció que un encargado de la Teletón recibiría el cheque el lunes 14, destacando el compromiso de seguir recaudando fondos. Foto: captura/Youtube
El productor Abneer Robles agradeció las donaciones y anunció que un encargado de la Teletón recibiría el cheque el lunes 14, destacando el compromiso de seguir recaudando fondos. Foto: captura/Youtube
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La Teletón 2026 fue todo un éxito, debido a que se superó la meta trazada. Pero días antes del evento solidario realizado el 11 y 12 de septiembre, el canal de streaming de María Pía Copello inició una campaña para recaudar dinero y entregarlo a la fundación a nombre de 'Sin más que decir'. Sin embargo, recién lo harán llegar el lunes 14 de septiembre.

Ethel Pozo, quien este año fue retirada como ancla de la Teletón, aseguró que más allá de las disputas y egos, le gustaría apoyar a los niños y las niñas de la clínica de San Juan de Dios. Fue por eso que lanzaron la Etheltón, donde amigos y seguidores de 'Sin más que decir' se sumaron a la iniciativa.

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Streaming de María Pía Copello apoyó a la Teletón

El viernes 11 de septiembre, Abneer Robles, productor de 'Sin más que decir', agradeció a los fanáticos del pódcast por haber hecho llegar sus donaciones en los últimos días. Asimismo, reveló que el viernes 11 de septiembre había logrado recaudar casi S/100.000.

He hablado con la gente de la Teletón y para que nuestro cheque no pase desapercibido, el lunes viene un encargado de la Teletón para recibirlo. Entonces, tenemos hasta el lunes para seguir donando porque ¿quieren que les diga algo? ¿Saben en cuánto va nuestra cifra? ¿Saben qué número estar bordeando?, preguntó a los panelistas de 'Sin más que decir' antes de dar a conocer la cifra de su recaudación.

Asimismo, el productor peruano aprovechó para bromear con la coyuntura del entretenimiento peruano. ¿Qué Said Palao? ¿Qué CEO? ¿Qué Patricio Parodi? ¿Qué planilla de 'Esto es guerra'? Estamos bordeando los 100.000 soles. Y podemos recaudar aún mucho más. Entonces, todo este fin de semana también va a estar activa la cuenta de nosotros para que ustedes sigan donando y el lunes el cheque final se lo entregamos al encargado que venga de la Teletón, añadió el exproductor de 'La manada'.

Cabe indicar que ese mismo día, una seguidora de 'Sin más que decir' sorprendió al donar US$2.000. Es nuestra primera vez que estamos donando, pero no va a ser la última porque nosotros nos vamos a sumar a buenas causas siempre, manifestó la fan de Israel Dreyfus.

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