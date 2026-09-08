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María Pía Copello queda en shock al enterarse cuántos novios tuvo su mamá Luchita: “Disfruté mi vida, ¿para qué más?”

Luisa Hora, la mamá de María Pía Copello, reveló detalles sobre su vida, sus hijas y el difunto esposo, provocando reacciones inesperadas en la conductora, quien intentó moderar su charla.

María Pía Copello mostró su nerviosismo en el pódcast ‘Sin más que decir’ al compartir su experiencia con su madre, Lucha Copello, quien ofreció declaraciones sorprendentes. Foto: captura/Youtube
María Pía Copello mostró su nerviosismo en el pódcast ‘Sin más que decir’ al compartir su experiencia con su madre, Lucha Copello, quien ofreció declaraciones sorprendentes. Foto: captura/Youtube
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María Pía Copello nunca se había mostrado tan nerviosa en 'Sin más que decir'. Según contó, la presencia de su madre, doña Luisa Hora, conocida popularmente como 'Lucha Copello', en su pódcast, le generó sentimientos encontrados. La señora se mostró sin filtros al hablar de sus hijas, de su esposo fallecido y de sus años de juventud.

Durante la charla con Mario Hart, Israel Dreyfus y Luciana Roy, la conductora de televisión María Pía Copello, quien recibió una fuerte advertencia de Curwen, impidió que su madre contara algunas de sus anécdotas más personales. Sin embargo, no pudo hacer nada cuando le preguntaron por qué no volvió a tener una relación con otro hombre.

PUEDES VER: Magaly Medina cuestiona al pódcast de María Pía Copello y Mario Hart por lanzar canción sobre el 50/50: “Solo le pareció chistosos a ellos”

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María Pía Copello quedó en shock con las confesiones de su madre

El martes 8 de septiembre, María Pía Copello, quien reveló que Magaly choteó a la Teletón, le confesó a su madre que no le hubiese incomodado que ella se vuelva a enamorar, tras quedar viuda. "A mí sí me hubiera gustado que tengas una pareja que te acompañe, una persona con la que puedas conversar", manifestó la expresentadora de 'Esto es guerra'. "Yo tengo amigos, pero no me interesa nada", respondió la mamá de Anna Carina.

En otro momento de la entrevista, Luisa Hora recordó una curiosa conversación que tuvo con el padre de María Pía Copello, cuando le preguntó sobre su pasado amoroso. "Cuando mi esposo me dijo: ‘Hijita, ¿cuántos enamorados has tenido?, yo le dije: ‘Tres… Auméntale un cerito’", manifestó doña Luchita, lo que generó que su hija quede en shock por la revelación a nivel nacional.

Tras generar alboroto en el set de 'Sin más que decir', doña Luchita aseguró que no necesita más experiencias amorosas. "Ya yo disfruté mi vida, como pude ser, ¿para qué más?", preguntó. "Voy a decir una cosa: los voy a enumerar porque ya me estoy olvidando", añadió la mamá de Copello, quien le pidió que no lo haga. "Tuve varios choques y fugas", acotó.

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