Panamericana TV publicó un comunicado en sus redes sociales tras la divulgación del nombre del menor de edad involucrado en el caso Liceo Naval durante la emisión del programa 'Esta noche', conducido por Milagros Leiva, el pasado 18 de septiembre. En el documento, el canal reconoció que la información difundida era sensible y no debió ser divulgada. Asimismo, señaló que ofrecer disculpas no resulta suficiente ante el daño causado.

La televisora también manifestó que rechaza cualquier tipo de práctica que vulnere la privacidad, la dignidad y los derechos de los niños. En ese sentido, informó que ha tomado medidas correctivas y reforzado los procedimientos internos para el tratamiento de información.

Sin embargo, Panamericana TV no detalló cuáles son las medidas adoptadas ni precisó si se aplicarán sanciones específicas para Milagros Leiva. El comunicado concluyó con nuevas disculpas dirigidas al menor y a sus familiares, además de reiterar el compromiso del canal con la dignidad y los derechos de los menores de edad.

Panamericana TV emite comunicado a la opinión pública. / Composición LR. / Fuente Instagram

Usuarios piden la salida de Milagros Leiva del canal

El documento emitido por Panamericana Televisión a través de sus plataformas digitales, ha provocado indignación entre los usuarios , manifestando en las redes de la mismo televisora como una respuesta insuficiente y superficial ante la infracción cometida por la periodista contra un menor de edad.

A su vez, muchos internautas han solicitado en la misma publicación de Instagram la salida de la conductora del canal, señalando la falta de precisión de ese medio con respecto a las medidas correctivas que deberían imponer, debido a la afinidad que tienen con Leiva.