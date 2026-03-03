HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Hermano de Tonny Succar regresará a los escenarios como DJ de Armonía 10 en Miami tras vencer el cáncer

El 20 de febrero, el menor de la familia Succar anunció que venció el cáncer de tiroides tras una delicada intervención quirúrgica. Ahora, se prepara para subir a la tarima junto a Armonía 10 y Ruth Karina.

El evento es organizado por El punto producciones Foto: Composición LR | Instagram

El músico y productor Kenyi Succar, hermano del ganador del Grammy Tony Succar, se mostró entusiasmado al anunciar que ofrecerá su primer show como DJ, tras vencer el cáncer de tiroides, luego de una delicada operación y un tratamiento médico. En redes sociales, los seguidores del artista celebraron la noticia y le enviaron buenos deseos. "Que dios te siga cuidando", fueron algunos de los comentarios.

El hijo de Mimy Succar será parte del concierto que ofrecerá Armonía 10 junto a Ruth Karina en Miami, el domingo 5 de abril, en el Rancho Miami Club Campestre. Además, también se presentarán Son Elegante, Heiko Alva, entre otros artistas. El evento es organizado por El punto producciones.

PUEDES VER: Hermano de Tony Succar celebra que venció el cáncer de tiroides con emotivo mensaje: 'Agradecer a Dios sobre todo'

lr.pe

Hermano de Tony Succar celebra que venció el cáncer de tiroides

El 20 de febrero, el menor de la familia Succar anunció que venció el cáncer de tiroides tras una intervención quirúrgica. “Hay que dar mucho amor, mucha fe, agradecer a Dios sobre todo”, expresó y mostró la cicatriz en su cuello, resultado de la delicada cirugía en la que le extirparon un tumor maligno.

En la misma línea, el músico detalló que su recuperación progresa satisfactoriamente, por lo que no es necesario que reciba radiación u otro tratamiento. “Tengo que chequearme cada año si no vuelve, pero no va a volver. Estoy tan feliz por brindarles esta buena noticia y darles optimismo de que todo va a estar bien", relató.

Evento dirigido a la comunidad peruana en Miami

Evento dirigido a la comunidad peruana en Miami

PUEDES VER: Tony Succar, Mimy y Kenyi presentan videoclip 'Azúcar' junto al gran Arturo Sandoval: Celia Cruz hace su gran aparación con la IA

lr.pe

¿Quién es Kenyi Succar?

Es un productor, DJ, músico peruano-estadounidense enfocado en la fusión de ritmos electrónicos con sonidos latinos. Hijo de Mimy Succar y hermano de Tony Succar, fue parte del equipo que ganó el primer Grammy para el Perú en 2023. Con una visión moderna y global, trabaja en su primer disco como solista, donde explorará influencias urbanas, beats electrónicos y raíces peruanas. 

Actualmente prepara colaboraciones con artistas nacionales, incluida una posible fusión con Agua Marina, con el objetivo de llevar la música peruana a nuevas audiencias desde una mirada fresca y contemporánea.

Hermano de Tony Succar celebra que venció el cáncer de tiroides con emotivo mensaje: "Agradecer a Dios sobre todo"

Hermano de Tony Succar celebra que venció el cáncer de tiroides con emotivo mensaje: "Agradecer a Dios sobre todo"

Tony Succar, Mimy y Kenyi presentan videoclip 'Azúcar' junto al gran Arturo Sandoval: Celia Cruz hace su gran aparación con la IA

Tony Succar, Mimy y Kenyi presentan videoclip 'Azúcar' junto al gran Arturo Sandoval: Celia Cruz hace su gran aparación con la IA

Tony Succar revela qué medidas tomará el hotel tras incidente ocurrido con su padre en Estados Unidos: "Ojalá esto no vuelva a repetirse"

Tony Succar revela qué medidas tomará el hotel tras incidente ocurrido con su padre en Estados Unidos: "Ojalá esto no vuelva a repetirse"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

