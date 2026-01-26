El productor musical y ganador de tres premios Grammy, Tony Succar, denunció públicamente un incidente ocurrido en un hotel de Estados Unidos, donde aseguró haber sido retirado del establecimiento junto con su padre, Antonio Succar, de 71 años. A través de un video difundido en redes sociales, el artista relató que la situación se originó cuando su progenitor pidió usar el baño del lobby por una emergencia de salud. “La compasión no debería ser opcional, especialmente con nuestros mayores”, escribió al compartir su testimonio.

Según explicó, pese a tener una reserva pagada, el recepcionista del hotel decidió no registrarlo, asegurando que el padre del músico le faltó el respeto. El músico expresó su indignación por el trato recibido hacia su padre, quien atravesó varias cirugías en el último año. “No sé cómo alguien puede tener tan poca compasión”, agregó el artista.

Tony Succar explica qué pasó en el hotel del que fue retirado junto a su padre

De acuerdo con lo expuesto por Tony Succar, todo sucedió en un hotel Best Western en Los Ángeles, donde tenía una habitación reservada y cancelada con anticipación. Al llegar, el padre del músico pidió utilizar el servicio higiénico del lobby debido a una urgencia. Sin embargo, el recepcionista se habría negado porque aún no estaba formalmente registrado como huésped.

El trabajador del hotel también argumentó que Antonio Succar le habría gritado y faltado el respeto, lo que derivó en la cancelación de la reserva. “Mi papá quería usar el baño en el lobby de emergencia, yo soy guest… no lo dejaron porque todavía no estaba ‘checked in’ y después me canceló mi reserva porque dice que mi papá le gritó”, explicó el músico en sus historias de Instagram.

“Hoy me quedé en shock con un hotel @bestwestern aquí en LA. No es un ataque, es un recordatorio… la compasión no debería ser opcional”, escribió también en su publicación. El artista remarcó que su padre tiene problemas de salud y fue operado recientemente, por lo que cuestionó la falta de empatía. “Gracias a Dios tengo autocontrol… alejarte también es sabiduría”, añadió.

A pesar del incidente, Antonio Succar logró usar el baño en un restaurante cercano y ambos se hospedaron en otro hotel. El músico también contó que dejó su opinión sobre la atención en una reseña de Google, donde expresó su malestar por la experiencia vivida en dicho establecimiento, mientras que usuarios en redes sociales mostraron su indignación con lo sucedido con el productor musical.

Padre de Tony Succar celebra importante logro a los 71 años

Recientemente, el músico había compartido un momento muy distinto junto a su padre. El artista publicó con orgullo que Antonio Succar aprobó su examen final para convertirse oficialmente en doctor a los 71 años. “Estoy sumamente orgulloso de mi papá (…) Nunca deja de sorprenderme mi viejo. Impresionante sus ganas de seguir luchando, creciendo y aprendiendo”, expresó el productor musical.

Por su parte, Antonio Succar reflexionó sobre el valor del aprendizaje a cualquier edad. “La vida te enseña. Entonces, con lo que tú has aprendido, buscas en toda la literatura que existe y buscas un espacio para reforzar lo que quieres. Tienes que tratar de aprender: es lo más importante”, comentó. También destacó que más allá del título, lo esencial es contribuir a la sociedad: “En conclusión es: tratar de mejorar el mundo, ver por los pobres, ver por los más necesitados”.