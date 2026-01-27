HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Tony Succar revela qué medidas tomará el hotel tras incidente ocurrido con su padre en Estados Unidos: "Ojalá esto no vuelva a repetirse"

El productor musical Tony Succar señaló que el hotel se comunicó con él tras la denuncia pública y le aseguró que revisará lo ocurrido tras haber sido expulsado del lugar junto con su padre.

Tony Succar agradeció las mensajes de apoyo de sus seguidores tras el incidente con su padre. Foto: composición LR/Instagram
El productor musical Tony Succar vivió un incómodo momento en un hotel de Estados Unidos luego de que su padre, de 71 años, intentara utilizar los servicios higiénicos antes de que la familia completara su registro de ingreso. El hecho ocurrió en un Best Western de Los Ángeles y fue expuesto por el músico a través de sus redes sociales, en las que relató lo sucedido y pidió mayor empatía en la atención al público.

Tras la repercusión del caso, el ganador de tres Premios Grammy contó que el hotel se comunicó con él para ofrecer disculpas y anunciar acciones internas. “@bestwestern dicen que van a hablar con el dueño y el manager y, ojalá que esto no vuelva a repetirse. La generosidad, la decencia, la ética y la empatía deberían ser siempre la base”, expresó el artista.

PUEDES VER: ¡Se defiende! Trabajador de hotel asegura que retiró a padre de Tony Succar por tener problemas de ira: 'Fue maleducado'

lr.pe

¿Qué medidas tomará el hotel tras quejarse por maltrato a su padre?

Según relató Tony Succar en sus historias de Instagram, el hotel Best Western Los Ángeles le informó que conversará con el dueño y el manager del establecimiento para evaluar lo ocurrido. El incidente se habría originado cuando un trabajador del hotel se negó a recepcionar a su padre, asegurando que el adulto mayor tenía problemas de ira y que le había gritado, razón por la cual decidió no permitirles el ingreso en ese momento.

El músico también señaló que, como parte de las acciones, el hotel le ofreció cubrir el costo del nuevo hospedaje, donde finalmente se alojó junto a su familia. Sin embargo, el músico remarcó que su prioridad no es una compensación económica, sino generar conciencia sobre la importancia del buen trato. “Me dijeron que podrían cubrir el costo del hotel donde me quedé, que agradezco, pero yo le dije lo más importante es que ellos hagan lo necesario para que esto no vuelva a suceder con nadie más”, explicó.

PUEDES VER: Antonio Succar, padre de Tony Succar, aprueba su examen final de doctorado a los 71 años: 'Tratar de mejorar el mundo'

lr.pe

Tony Succar agradece mensajes de sus seguidores tras incidente de hotel con su padre

En otro video, Tony Succar comenzó agradeciendo el respaldo de sus seguidores tras hacer público el incidente. “Ustedes son lo máximo. Recibí muchísimos mensajes… los amo. Cuando algo está mal, hay que decirlo y hay que hablarlo”, manifestó el productor musical, visiblemente conmovido por el apoyo recibido.

Más adelante, compartió un mensaje más relajado desde Los Ángeles, hospedado en el Courtyard Marriott, donde aseguró que todo estaba bien. "Todo está bajo control. Me quedé aquí en el Marriott. Todo perfecto, tranquilo”, comentó, destacando que ahora se encuentra enfocado en su trabajo y en seguir adelante con sus actividades.

