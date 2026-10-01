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Youna expone a Samahara Lobatón tras apasionado beso con Renato Rossini Jr. y hace fuertes revelaciones: "Ellos tuvieron..."

El barbero Youna reveló que la propia Samahara Lobatón le admitió detalles de su vínculo con Renato Rossini, a quien ella describió entre lágrimas como el "hombre que toda mujer merece".

Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón participan en el reality de convivencia 'El Sultanato'.
Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón participan en el reality de convivencia 'El Sultanato'.Foto: composición LR/TikTok/Willax
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Youna reaccionó luego de que Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. protagonizaran un apasionado beso en el reality internacional ‘El Sultanato’. Conectado desde Estados Unidos al programa de Magaly Medina, el padre de la hija mayor de la influencer aseguró que no le sorprendió lo ocurrido y reveló que conocía detalles de la relación entre ambos desde hace tiempo.

Según contó, la propia Samahara le había confesado meses atrás que mantenía un vínculo con el modelo. Incluso, señaló que parte de esa historia terminó saliendo a la luz recientemente dentro del programa en el que ellos participan.

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Youna revela las confesiones de Samahara Lobatón sobre su relación con Renato Rossini Jr.

Durante la entrevista, Magaly se refirió con ironía al beso protagonizado por Samahara y Renato Rossini Jr., así como a las emotivas palabras que la hija de Melissa Klug le dedicó al modelo, a quien describió entre lágrimas como el “hombre que toda mujer merece”. Ante ello, Youna respondió: “No me sorprende, son cosas que ya sabía”.

El exbarbero recordó que volvió a coincidir con su expareja en el reality ‘La Prisión de Destino 2’ y que, en medio de algunas diferencias por los acercamientos de él a la cubana Sheila, le llamaba la atención que ella se molestara pese a que ya le había hablado sobre su relación con Renato antes de ingresar al programa. “Antes de eso, antes de entrar ella ya me había dicho eso. Hace mucho tiempo yo ya sabía cosas que entre ellos pasaban, hace mucho tiempo atrás ella me había dicho por su propia boca que ella salía con Renato”, manifestó.

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Asimismo, sostuvo que una reciente confesión realizada por Samahara en ‘El Sultanato’ coincidía con información que ella misma le había compartido anteriormente. “Incluso lo que acaba de salir hace poco, que ellos tuvieron relaciones sexuales. Lo acaba de decir ahora, hace un par de horas, en el reality de ‘El Sultanato’, que ellos ya habían tenido relaciones antes de ‘La Prisión’”, declaró.

Al ser consultado por Magaly Medina sobre cuándo habrían ocurrido esos hechos, Youna evitó dar precisiones y remarcó que únicamente repetía algo que, según afirmó, fue revelado por la propia influencer. “No te podría decir una fecha, pero ella lo ha dicho con su propia boca, yo no estoy inventando nada”, respondió.

Finalmente, le deseó bienestar a Samahara en esta nueva etapa de su vida sentimental, aunque reiteró su incomodidad por las discusiones que ambos tuvieron durante el reality. “¿Por qué dices que lo que yo hago es una falta de respeto si tú tienes tu pareja afuera del reality? ¿Por qué piensas que es una falta de respeto para ti?”, recordó.

Además, explicó que decidió guardar silencio durante mucho tiempo porque consideraba que eran asuntos personales y que correspondía a su expareja hablar de ellos cuando lo creyera conveniente. “No voy a contar intimidades que son muy de ella. Si las cuento, sueno muy dolido. Ella tenía que tener su momento para contarlo, y ya lo contó”, aseguró.

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