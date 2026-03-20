Solo necesitó una oportunidad para brillar. La cantante Jolie Mesambo ha logrado lanzar su primer tema 'Mi buen amor', una canción de Mon Laferte que ha sido producida por Tony Succar, reconocido productor musical y ganador de varios Grammy Latino. Lo difícil no fue asistir a una sala de grabación por primera vez o llegar a las notas altas, el verdadero reto fue presentar su single frente a miles de personas en el Mall Bellavista del Callao y seguir toda una coreografía con un elenco de baile.

Antes de salir a los escenarios, Jolie, de 20 años y natural de Pucallpa, habló con La República y contó que estaba sumamente nerviosa porque era la primera vez que iba a ofrecer un show en solitario. Sin embargo, sabía que la esperaban sus amigos y familiares que siempre creyeron en su talento y que, justamente, en el 2025, la animaron a que se presente en un programa de imitación como la doble de Whitney Houston. “Solo quiero disfrutar con todas las personas ahí afuera”, dijo emocionada.

¿Cómo se dio el junte entre Jolie y Tonny Succar?



Hace meses, Mallplaza anunció un concurso nacional para encontrar a la mejor voz del Perú. Participaron casi 2000 personas y el premio iba a ser la producción de una canción con los arreglos de Tony Succar. Cuando Jolie Mesambo se enteró de las audiciones, fue al lugar de la convocatoria, pero le dijeron que ya no había cupos. Para su suerte, abrieron una última fecha y logró participar. “Hice mi grabación y aquí estoy”, expresa sobre la oportunidad que consiguió por sus propios medios.

Hasta ahora, la artista de madre peruana y padre camerunés no puede creer que entre las mejores 10 audiciones que el jurado le pasó a Succar, él haya apostado por ella. “Tony me dijo que vio algo en mi voz que le pareció como diferente y me eligió. Le agradezco mucho”.

Asimismo, Jolie Alexandra Messambo Sinti – su nombre completo- se mostró conforme con la canción que eligieron para que ella grabe porque, según cuenta, ha crecido con la música de Mon Laferte y también le gustó la versión tropical del tema. “Ha sido superemocionante porque me encanta Mon, es una de mis canciones favoritas de ella. Entonces, muy lindo”, añade.

Jolie casi deja de lado sus sueños



Finalmente, la primera ‘Talento Mallplaza’ instó a las personas que no dejen de luchar por sus sueños. “No se rindan que a veces las cosas parecen difíciles porque a mí también me ha pasado. En algún momento yo dije: ‘no veo que haya frutos de lo que yo hago’, pero las cosas llegan, los sueños se cumplen y en algún momento su oportunidad llega”.

Incluso, Jolie pensó en dejar de lado su sueño de ser cantante y ponerse a estudiar como cualquier chica de su edad. No solo porque no veía frutos de su esfuerzo, sino también porque recibió burlas por su color de piel. “En algún momento lo pensé y dije: ‘llevo muchos años en esto y no tengo nada todavía y mejor sigo estudiando y dejo la música; pero la música me llama. Entonces, aquí estoy”.

Jolie, quien superó sus miedos y desafíos, debutó como solista frente a una gran audiencia en Bellavista. Foto: difusión/Luis Bayeto

Jolie y su paso como imitadora



Jolie supo lo que es protagonizar titulares cuando llegó a la televisión por primera vez. No se imaginó que al cantar ‘I Will Always Love You’ (1992), tema icónico de Whitney Houston, iba a hacer quebrar emocionalmente a Ricardo Morán y ganarse el cariño de miles de personas. Aunque no ganó su temporada ni llegó a la gala final, la joven de 20 años ha logrado este 2026 lanzar su carrera con su propio nombre, algo que otros imitadores consagrados no lo han conseguido hasta el momento.

“Estoy muy agradecida porque esto es gracias a toda la gente que me apoya. Gracias a las personas que están atrás y dicen ‘tú puedes’, eso me ayuda muchísimo por sus alientos. Estoy agradecida por la oportunidad y creo que vienen cosas muchísimo más grandes”, declaró con la fe intacta de que cumplirá sus metas.

Finalmente, Jolie no descartó que vuelva a interpretar a Whitney Houston, ya que la imitación también es parte de su vida. “No es un capítulo que he cerrado porque me gusta muchísimo Whitney Houston, me gustan muchísimos artistas, pero quiero empezar mi carrera como Jolie y quiero que la gente me conozca como Jolie”, concluyó.



