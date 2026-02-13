HOYSuscripcion LR Focus

Tony Succar, Mimy y Kenyi presentan videoclip 'Azúcar' junto al gran Arturo Sandoval: Celia Cruz hace su gran aparación con la IA

Tony Succar, Mimy Succar y Kenyi lanzan 'Azúcar', un tributo a Celia Cruz por su centenario junto al gran Arturo Sandoval. El videoclip incluye una recreación con IA y ya está disponible en plataformas digitales

Celia Cruz y Tony Succar comparten una icónica escena en el videoclip de 'Azúcar'. Foto: Difusión
Celia Cruz y Tony Succar comparten una icónica escena en el videoclip de 'Azúcar'. Foto: Difusión

El legado de Celia Cruz vuelve a ocupar el centro de la escena musical latinoamericana con el estreno de 'Azúcar', el nuevo sencillo de Tony Succar, Mimy Succar y Kenyi Succar, en colaboración con el maestro Arturo Sandoval. La canción, concebida como un tributo a la cantante cubana por el centenario de su nacimiento, se presenta como el primer adelanto del próximo álbum de estudio de los Succar, previsto para mayo de 2026.

Más que un lanzamiento discográfico, el proyecto combina tradición y tecnología. El videoclip, filmado en Calle Ocho, en el corazón de Little Havana (Miami), incorpora una representación visual de la 'Reina de la salsa' mediante inteligencia artificial, recreando el origen de su célebre exclamación “¡Azúcar!”.

Un tributo a Celia Cruz con sello contemporáneo

Escrita por el compositor Jorge Luis Piloto y producida por Tony Succar junto a Kenyi Succar y el reconocido percusionista Marc Quiñones —quien integró la orquesta de Celia Cruz, 'Azúcar' fusiona la estructura clásica de la salsa con matices urbanos y guiños al cha-cha-cha, respaldada por una orquestación robusta. La participación del trompetista cubano Arturo Sandoval aporta un nivel interpretativo de alto calibre, reforzando el carácter histórico del proyecto.

Foto: Difusión

Foto: Difusión

La interpretación vocal recae en Mimy Succar, quien atraviesa uno de los momentos más relevantes de su carrera tras convertirse en la primera peruana en obtener dos premios Grammy. Uno de los galardones llegó por el álbum 'Alma, corazón y salsa (Live at Gran Teatro Nacional)' junto a Tony Succar, mientras que el segundo reconocimiento fue por su participación en la reinterpretación de 'Bemba Colorá', pieza emblemática asociada al repertorio de Celia Cruz.

El sencillo incluye además un sample autorizado de la voz original de Celia Cruz pronunciando su icónica frase “¡Azúcar!”, incorporado como un diálogo sonoro entre generaciones. El proyecto contó con la aprobación oficial del Celia Cruz Estate, lo que garantiza un enfoque respetuoso hacia la memoria de la artista cubana, considerada una de las figuras más trascendentales de la música latina del siglo XX.

Inteligencia artificial y memoria cultural en el videoclip

El video musical refuerza el mensaje central del tributo a Celia Cruz: su influencia permanece vigente. Grabado en uno de los enclaves culturales más representativos de la comunidad cubana en el exilio, la producción muestra murales dedicados a la cantante y culmina en una escena festiva con orquesta en vivo y bailarines, evocando la energía que caracterizó sus presentaciones.

Foto: YouTube

Foto: YouTube

La secuencia más comentada es la recreación digital de Celia Cruz mediante tecnología de IA. En una escena clave, se representa el momento que dio origen a su emblemático grito, acompañado de un breve diálogo que conecta emocionalmente con su espíritu. Lejos de reemplazar la figura histórica, la propuesta subraya la permanencia de su legado en la salsa actual y en las nuevas generaciones de intérpretes.

