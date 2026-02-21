HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Hermano de Tony Succar celebra que venció el cáncer de tiroides con emotivo mensaje: "Agradecer a Dios sobre todo"

El músico Kenyi Succar contó que su médico le confirmó que está libre del cáncer tras una delicada operación y aseguró que ahora solo deberá realizarse controles anuales preventivos.

Hermano de Tony Succar celebra gran logró tras vencer el cáncer. Foto: composición LR/difusión
El músico y productor Kenyi Succar, hermano del reconocido artista Tony Succar, anunció con emoción que venció el cáncer de tiroides luego de una operación y tratamiento médico. A través de un video publicado en sus redes sociales, contó que su doctor le confirmó la noticia que tanto esperaba.

El ganador del Grammy resaltó la importancia de la fe y la gratitud tras superar este difícil proceso. “Hay que dar mucho amor, mucha fe, agradecer a Dios sobre todo”, expresó y mostró la cicatriz en su cuello, resultado de la delicada cirugía en la que le extirparon un tumor maligno.

PUEDES VER: Tony Succar expone maltrato en un hotel de Estados Unidos: fue retirado del establecimiento junto con su padre de 71 años

lr.pe

Kenyi Succar revela que superó el cánce de tiroides tras delicada operación

En su testimonio, el hijo de Mimy Succar explicó cómo va su recuperación tras su operación: “La parte izquierda de mi tiroides dice que está funcionando muy bien. Entonces ya no voy a necesitar medicina. El doctor dijo que ya no necesito radiación, no necesito ni un tratamiento”.

Sin embargo, el músico detalló que deberá someterse a controles médicos anuales como medida preventiva. A pesar de ello, se mostró optimista sobre su estado de salud y quiso transmitir esperanza a quienes atraviesan situaciones similares. “Tengo que chequearme cada año si no vuelve, pero no va a volver. Estoy tan feliz para brindarles esta buena noticia y darles optimismo de que todo va a estar bien”, afirmó.

El hijo menor de Mimy Succar también dedicó palabras de aliento a quienes enfrentan momentos difíciles. Según relató, el proceso de su enfermedad fue uno de los retos más duros de su vida, pues coincidió con varios problemas personales al mismo tiempo. “Si estás pasando un momento duro en tu vida, creme que todo va a estar bien", agregó.

PUEDES VER: Antonio Succar, padre de Tony Succar, aprueba su examen final de doctorado a los 71 años: 'Tratar de mejorar el mundo'

lr.pe

Hermano de Tony Succar revela nuevos proyectos tras anunciar que venció el cáncer

Además de compartir su recuperación, el músico aprovechó para agradecer públicamente a su esposa Francesca, a sus padres, familiares y amistades por acompañarlo durante la enfermedad. “Gracias por cuidarme de todo el proceso. Yo sé que fue dura esta batalla”, dijo con gratitud.

Lejos de detener sus actividades, el productor anunció que ya se prepara para retomar su agenda artística con varios proyectos musicales. Entre ellos, adelantó que participará en un concierto en Miami donde abrirá el show de Armonía 10, además de un próximo reencuentro con Universidad de la Cumbia y el lanzamiento de nuevas canciones.

