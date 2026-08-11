El 12 de agosto de 2026, España será la sede principal para observar un eclipse solar total, que abarcará desde A Coruña hasta Palma, según el IGN. | Composición LR/AFP

El 12 de agosto de 2026, España será la sede principal para observar un eclipse solar total, que abarcará desde A Coruña hasta Palma, según el IGN. | Composición LR/AFP

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El 12 de agosto de 2026, España se convertirá en la sede principal para contemplar un eclipse solar total. Esta franja de oscuridad absoluta que ingresará a la península ibérica durante el atardecer, abarcará múltiples localidades comprendidas desde A Coruña hasta Palma, según los registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Asimismo, el evento atravesará el norte de Rusia, Groenlandia, la zona occidental de Islandia y un sector reducido de Portugal.

En regiones adyacentes como el área septentrional de Norteamérica, la mayor parte del territorio europeo y el oeste del continente africano, el espectáculo astronómico resultará visible únicamente de forma parcial. Debido al impacto mediático esperado, la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) emitirán señales en directo para el público global, al tiempo que las autoridades locales impulsan pautas de seguridad destinadas a proteger la salud visual durante la observación.

¿A qué hora y en qué lugares de España es posible ver el eclipse solar total del 12 de agosto en directo?

El evento astronómico del 12 de agosto se iniciará a las 19.30 horas, con pico máximo entre 20.27 y 20.34. Según el Instituto Geográfico Nacional, la totalidad podrá contemplarse en buena parte de la mitad norte peninsular y algunas zonas del este. Mientras el área sur junto a Canarias registrará un fenómeno parcial. Por ello, el IGN aconseja buscar puntos elevados hacia el horizonte occidental.

Asimismo, la Agencia Espacial Europea (ESA), desde Javalambre (Teruel), vía ESA Web TV y YouTube, en conjunto con la NASA, mediante su plataforma Live, ofrecerán retransmisiones oficiales en directo para la audiencia sin acceso presencial.

Andalucía: entre las 20.32 y las 20.34; el fenómeno será parcial en la mayor parte de la comunidad.

entre las 20.32 y las 20.34; el fenómeno será parcial en la mayor parte de la comunidad. Aragón: alrededor de las 20.30.

alrededor de las 20.30. Asturias: cerca de las 20.28.

cerca de las 20.28. Illes Balears: entre las 20.32 y las 20.33.

entre las 20.32 y las 20.33. Canarias: máximo parcial entre las 19.52 y las 19.53, hora insular.

máximo parcial entre las 19.52 y las 19.53, hora insular. Cantabria: entre las 20.27 y las 20.28.

entre las 20.27 y las 20.28. Castilla-La Mancha: entre las 20.31 y las 20.32.

entre las 20.31 y las 20.32. Castilla y León: entre las 20.29 y las 20.31.

entre las 20.29 y las 20.31. Cataluña: entre las 20.31 y las 20.32.

entre las 20.31 y las 20.32. Comunidad Valenciana: entre las 20.31 y las 20.33.

entre las 20.31 y las 20.33. Extremadura: alrededor de las 20.31.

alrededor de las 20.31. Galicia: entre las 20.28 y las 20.29.

entre las 20.28 y las 20.29. Comunidad de Madrid: entre las 20.30 y las 20.31.

entre las 20.30 y las 20.31. Región de Murcia: entre las 20.33 y las 20.34.

entre las 20.33 y las 20.34. Navarra: entre las 20.29 y las 20.30.

entre las 20.29 y las 20.30. País Vasco: entre las 20.27 y las 20.29.

entre las 20.27 y las 20.29. La Rioja: entre las 20.29 y las 20.30.

¿Qué gafas se deben usar para ver el eclipse solar sin riesgos?

Para contemplar las fases parciales, es indispensable emplear visores solares o antiparras protectoras que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. La NASA advierte que las gafas de sol convencionales, aunque sean muy oscuras, no ofrecen protección suficiente. Es crucial verificar que los filtros no presenten rayones, perforaciones o deterioro estructural antes de colocárselos. "Una inscripción de la norma ISO en el envase no garantiza por sí sola que el producto haya sido certificado", dijo la Sociedad Astronómica Estadounidense.

El uso de cámaras, telescopios o binoculares exige el montaje de pantallas de protección especiales frente a sus lentes primarias. Mirar mediante estos instrumentos ópticos usando únicamente la protección ocular personal puede focalizar la radiación y ocasionar lesiones oculares graves. El resguardo ocular solo puede retirarse durante la fase total, instante en que la luna cubre por completo el disco solar; se debe reinstalar inmediatamente ante el menor destello del astro rey.

¿Cuándo ocurrirá el próximo eclipse solar total en Europa y América?

El 2 de agosto de 2027, el continente europeo presenciará un nuevo fenómeno astronómico que cruzará el sur de España, abarcando Cádiz, Málaga, Ceuta, Melilla y zonas de Granada junto con Almería. La trayectoria continuará hacia el norte africano y Oriente Medio durante la mañana, exactamente cerca de las 10.50 en territorio español, según información del IGN. En Egipto, el evento alcanzará un punto culminante con una totalidad de 6 minutos y 23 segundos.

Respecto al territorio americano, la alineación planetaria tocará suelo el 30 de marzo de 2033 sobre el norte de Alaska, además de recorrer el extremo oriental siberiano y el paso de Bering. Los cálculos publicados por el Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA indican que la fase total tendrá una duración máxima aproximada de 2 minutos y 37 segundos. La población en EE.UU. continental aguardará hasta el 23 de agosto de 2044 para un espectáculo similar.