Anely Dávila de La Bella Luz expone pruebas para negar supuestas burlas a Naldy Saldaña: "Tanta repugnancia..."

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Anely Dávila, vocalista de La Bella Luz, respondió a las acusaciones que recibió junto a su compañera Fernanda Urbina por una presunta burla hacia Naldy Saldaña. La cantante compartió imágenes de presentaciones anteriores para demostrar que los movimientos que realizaron durante un concierto en Tarapoto forman parte de un juego habitual entre ambas.

"Me da tanta repugnancia la sociedad en la que vivimos", escribió Anely Dávila al compartir el pronunciamiento de Fernanda Urbina, quien negó que ambas hayan querido burlarse de su compañera de 26 años o de la denuncia que presentó por presuntos tocamientos indebidos.

Anely Dávila se defiende de acusaciones. Foto: Instagram

Anely Dávila muestra imágenes para explicar su polémica escena con Fernanda Urbina

La controversia surgió durante una presentación de La Bella Luz en Tarapoto, días después de que Naldy Saldaña denunciara al exdirector de la orquesta, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos.

Durante el concierto, Anely Dávila y Fernanda Urbina aparecieron juntas entre risas y realizaron movimientos que fueron interpretados por algunos usuarios como una referencia a la denuncia de la exintegrante de la agrupación.

Ante las acusaciones, la intérprete de ‘Qué viva el amor’ compartió en sus historias de Instagram varias imágenes recopiladas de clips publicados por seguidores. En ellas se observa que ella y Fernanda Urbina suelen abrazarse y realizar juegos similares durante otras presentaciones.

Mensaje de Fernanda Urbina. Foto: Instagram

Fernanda Urbina niega burlas contra Naldy Saldaña y reconoce que el momento fue inoportuno

La vocalista de La Bella Luz también decidió pronunciarse sobre la polémica y negó tajantemente que ella y Anely Dávila hayan querido burlarse de Naldy Saldaña o de la situación que atraviesa tras presentar su denuncia.

La cantante reconoció que el contexto pudo hacer que el público descifrara la situación de otra manera. "Quizás el momento no fue el indicado para continuar con ese tipo de juego, y puedo entender que, viendo únicamente ese fragmento y con todo lo que está sucediendo, algunas personas hayan podido interpretarlo de otra manera", señaló.

"Una cosa es reconocer que pudo ser inoportuno y otra muy distinta es afirmar que nuestra intención fue burlarnos de Naldy o de su denuncia. Eso simplemente no es así", añadió.