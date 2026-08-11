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Magaly Medina desenmascara a supuesto galán ‘millonario’ de Pamela López: "Ese carro ni siquiera es suyo"

La conductora Magaly Medina cuestionó al nuevo saliente de Pamela López y puso en duda su supuesto perfil de ‘millonario’ tras revelar detalles sobre él.

Magaly Medina crítica a nuevo galán de Pamela López. Foto: composición LR/ATV
Magaly Medina crítica a nuevo galán de Pamela López. Foto: composición LR/ATV
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Magaly Medina reveló la identidad del nuevo saliente de Pamela López luego de que ambos fueran captados besándose. La conductora cuestionó que la influencer trujillana se relacione con un supuesto productor musical al que calificó de poco conocido y, al compararlo con su expareja, puso en duda el éxito que tendría.

“Pero aquí yo creo que igual que el Paul Michael también quiere sacar lo suyo y hacerse conocido de repente acá o que lo metan algún programa o algún reality porque encima ese carro ni siquiera es suyo. Carro prestado eso”, comentó la 'Urraca'.

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Magaly Medina cuestiona al nuevo saliente de Pamela López

Según el informe emitido en ‘Magaly TV, la firme’, el nuevo galán de Pamela López sería Franco Portales Aliaga, un productor musical de trap y género urbano que utiliza el nombre de ‘Mr Deal 13’ en redes sociales. El músico, de 38 años, tendría una empresa en Florida, Estados Unidos, dedicada a la producción de videoclips para el género underground.

Sin embargo, la conductora se mostró decepcionada por la nueva conquista de Pamela López y cuestionó que se trate de un productor musical que, según ella, no tendría el reconocimiento que se le atribuye. “Ahora resulta que este disque productor de música trap, como si la música trap acá en el Perú fuera exitosísima. Más tiene pinta de guerrerito que de otra cosa”, sostuvo.

“¿Cuántos seguidores tiene? 2,450 seguidores. Creo que Paul Michael tiene más seguidores que él, o sea, no es que se los busca Pamela, de verdad que te los buscas, pero bien especiales (…) te ha hecho el cuento, pues, porque un productor exitoso no tiene 2,450 seguidores”, manifestó la conductora.

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Pamela López revela qué relación tiene con su nuevo galán

La influencer trujillana confirmó que ella y Franco Portales se encuentran en una etapa de conocimiento. “Hoy en día ya somos pues amigos especiales, amigos con derecho, estamos conociéndonos, estamos pasando bien, somos personas solteras que estamos interactuando mucho”, explicó.

Además, la popular KittyPam no dudó en elogiar a su nuevo galán y aseguró que tiene una buena impresión de él. “Parece un chico lindo, guapísimo, inteligente”, manifestó.

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