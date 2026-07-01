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Suheyn Cipriani se descompensa en plena transmisión en vivo y pierde dos dientes tras viajar con su pareja, Luis Zapata, al extranjero

La salud de Suheyn Cipriani generó preocupación. Durante la transmisión desde Miami, la modelo sufrió un desvanecimiento en vivo que le provocó fuertes golpes y la pérdida de piezas dentales.

La modelo Suheyn Ciprani aseguró que ha sentido constantes mareos.
La modelo Suheyn Ciprani aseguró que ha sentido constantes mareos. | Foto: composición LR/Panamericana TV/TikTok
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La modelo peruana Suheyn Cipriani protagonizó un episodio que sorprendió a sus seguidores y encendió la preocupación en redes sociales. Durante una transmisión en vivo desde Miami, la exparticipante del Miss Grand International All Star sufrió una descompensación que no solo la dejó fuera de escena por unos segundos, sino que además le provocó fuertes golpes y la pérdida de dos piezas dentales.

El hecho ocurre en un momento de alta exposición mediática para Cipriani, quien recientemente confirmó su relación con el empresario minero Luis Felipe Zapata García, expareja de Samantha Batallanos. La noticia de su romance, sumada a la ruptura con el influencer Macarius, la ha mantenido en el centro de la conversación pública.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani presume su nueva vida de ‘millonaria’ tras viajar a Miami con su novio empresario

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Suheyn Cipriani se descompensa en vivo y pierde dos dientes

En la transmisión, Suheyn explicó que había decidido no salir del hotel por sentirse indispuesta. "Miami pudo más que yo, así que me quedé en el hotel tomando una sopa y mi chico (Luis Zapata) se fue a cenar con sus primos… Ay, Jesucristo… Me mareo". Con estas palabras, la presentadora dejó ver el malestar que la obligó a cancelar planes junto a su pareja.

La modelo de 30 años detalló que no era la primera vez que atravesaba un cuadro similar y que últimamente presentaba constantes mareos. "Ayer me paré rapidito y literalmente me desmayé. Todo se puso negro, abrí mis ojos y estaba echada en el piso con un dolor de cabeza. Y hoy en la mañana me volví a desmayar en el baño", relató. En medio de la transmisión, Cipriani incluso anticipó lo que podía suceder: pidió a sus seguidores que, si se desmayaba, no se alarmaran y esperaran a que despertara. Minutos después, la cámara cayó, lo que generó alerta en redes sociales.

Más adelante, Suheyn confirmó que se había desvanecido y que el impacto de la caída no solo le ocasionó fuertes golpes y, aparentemente, una lesión en el rostro, sino también la pérdida de dos dientes. La presentadora de televisión también afirmó que acudió al médico, pero no le detectaron nada, y que no se encuentra bajo ninguna restricción alimenticia tras su paso por el certamen de belleza. "Lo que pasa es que me caí de cara, me caí en vivo. El golpe me ha hecho doler la cabeza, se me han volado dos dientes... me siento súper malita. Ya fui al doctor; no tengo nada malo. Solo me descompensé y me caí. El golpe fue tan fuerte que me voló los dientes y me hizo doler la cabeza. Ahora estoy en cama. Ya no estoy a dieta desde que dejé el concurso", sentenció.

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