Carlos Alcántara responde si le fue infiel a su esposa Jossie Lindley tras 31 años de matrimonio: “Me encanta salir”

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Carlos Alcántara se presentó en el pódcast 'Aquí entre nos', conducido por Luana Barrón y Miranda Salaverry, donde habló sobre distintos aspectos de su vida personal. Durante la entrevista en YouTube, el actor aseguró que nunca le fue infiel a Jossie Lindley a lo largo de los más de 30 años que compartieron en su matrimonio, pese a que recientemente ambos anunciaron su separación.

“Hace seis meses que vivo solo, pero la separación ha sido un proceso más largo. He estado casado por 31 años y siempre he sido fiel a mi pareja”, señaló muy tranquilo el popular ‘Cachín’, de 61 años.

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Carlos Alcántara se incomoda por quienes lo critican por salir con distintas mujeres

Carlos Alcántara expresó su incomodidad por las críticas que recibe tras ser ampayado en diversas ocasiones junto a diferentes mujeres. El actor aclaró que no tiene una relación sentimental y que simplemente disfruta conocer personas.

“No es verdad que salga con una chica diferente todos los días. Me encanta salir a bailar, conocer gente y solo eso, todo muy tranquilo. Me encuentro soltero y puedo disfrutar... es más, ahora puedo hacer cosas que antes no podía, sin darle explicaciones a nadie, y me gusta conocer gente nueva”, declaró.

Por otra parte, anunció que su próxima película, 'La gran sangre 2', en la que comparte papel protagónico con Aldo Miyashiro y Pietro Sibille, llegará pronto a las salas de cine y espera que sea un gran éxito.

Carlos Alcántara lanza indirecta a Flor Ortola

Durante otra parte de la entrevista, Carlos Alcántara recordó que una figura vinculada a la farándula insistía constantemente en invitarlo a salir. Sin embargo, aseguró que, con el tiempo, descubrió que el verdadero interés de ella era conseguir que asistiera a su programa de TV. Aunque no mencionó nombres, por sus declaraciones dejó entrever que se refería a la argentina Flor Ortola.

“Soy directo, no doy vueltas con las cosas. Si conozco a una chica y me parece guapa, se lo digo. No me gustan esos jueguitos de paseos, eso me pasó hace poco con una chica que le decía a todo el mundo que se moría por mí, ‘que ven a mi programa’; la invité a salir y nada. Le dije: ‘¿Qué onda, me has tirado maíz toda la semana?’ y me responde que tenía que remar, ni que fuera bote. Había sido un floro, ese juego no me gusta, y solo para lograr tenerme en su programa. Andá, andá”, precisó.