HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko visita a Balcázar en Palacio y Nieto propone que oposición lidere ambas cámaras | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Carlos Alcántara responde si le fue infiel a su esposa Jossie Lindley tras 31 años de matrimonio: “Me encanta salir”

Carlos ‘Cachín’ Alcántara dio una reveladora entrevista en un pódcast, donde habló sobre su fallido matrimonio con Jossie Lindley, de quien aún no está divorciado oficialmente.

Carlos Alcántara se presentó en el podcast de Miranda Salaverry y Luana Barrón. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
Carlos Alcántara se presentó en el podcast de Miranda Salaverry y Luana Barrón. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Carlos Alcántara se presentó en el pódcast 'Aquí entre nos', conducido por Luana Barrón y Miranda Salaverry, donde habló sobre distintos aspectos de su vida personal. Durante la entrevista en YouTube, el actor aseguró que nunca le fue infiel a Jossie Lindley a lo largo de los más de 30 años que compartieron en su matrimonio, pese a que recientemente ambos anunciaron su separación.

“Hace seis meses que vivo solo, pero la separación ha sido un proceso más largo. He estado casado por 31 años y siempre he sido fiel a mi pareja”, señaló muy tranquilo el popular ‘Cachín’, de 61 años.

PUEDES VER: Carlos Alcántara y Laura Huarcayo son ampayados muy cariñosos en concierto de Ed Sheeran y Magaly Medina lanza inéditas imágenes

lr.pe

Carlos Alcántara se incomoda por quienes lo critican por salir con distintas mujeres

Carlos Alcántara expresó su incomodidad por las críticas que recibe tras ser ampayado en diversas ocasiones junto a diferentes mujeres. El actor aclaró que no tiene una relación sentimental y que simplemente disfruta conocer personas.

“No es verdad que salga con una chica diferente todos los días. Me encanta salir a bailar, conocer gente y solo eso, todo muy tranquilo. Me encuentro soltero y puedo disfrutar... es más, ahora puedo hacer cosas que antes no podía, sin darle explicaciones a nadie, y me gusta conocer gente nueva”, declaró.

Por otra parte, anunció que su próxima película, 'La gran sangre 2', en la que comparte papel protagónico con Aldo Miyashiro y Pietro Sibille, llegará pronto a las salas de cine y espera que sea un gran éxito.

PUEDES VER: Laura Huarcayo reafirma su soltería y descarta romance con Carlos Alcántara tras ser captados juntos: "Enfocada en mi trabajo"

lr.pe

Carlos Alcántara lanza indirecta a Flor Ortola

Durante otra parte de la entrevista, Carlos Alcántara recordó que una figura vinculada a la farándula insistía constantemente en invitarlo a salir. Sin embargo, aseguró que, con el tiempo, descubrió que el verdadero interés de ella era conseguir que asistiera a su programa de TV. Aunque no mencionó nombres, por sus declaraciones dejó entrever que se refería a la argentina Flor Ortola.

“Soy directo, no doy vueltas con las cosas. Si conozco a una chica y me parece guapa, se lo digo. No me gustan esos jueguitos de paseos, eso me pasó hace poco con una chica que le decía a todo el mundo que se moría por mí, ‘que ven a mi programa’; la invité a salir y nada. Le dije: ‘¿Qué onda, me has tirado maíz toda la semana?’ y me responde que tenía que remar, ni que fuera bote. Había sido un floro, ese juego no me gusta, y solo para lograr tenerme en su programa. Andá, andá”, precisó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Laura Huarcayo reafirma su soltería y descarta romance con Carlos Alcántara tras ser captados juntos: "Enfocada en mi trabajo"

Laura Huarcayo reafirma su soltería y descarta romance con Carlos Alcántara tras ser captados juntos: "Enfocada en mi trabajo"

LEER MÁS
Carlos Alcántara es ampayado con mujer vinculada a un ampay de Christian Domínguez: se habrían besado en discoteca

Carlos Alcántara es ampayado con mujer vinculada a un ampay de Christian Domínguez: se habrían besado en discoteca

LEER MÁS
Carlos Alcántara se sincera sobre la relación con su esposa Jossie Lindley tras separación: "Las cosas cambiaron"

Carlos Alcántara se sincera sobre la relación con su esposa Jossie Lindley tras separación: "Las cosas cambiaron"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan el alto monto que Laura Spoya deberá pagar por 'daños' tras chocar su camioneta: más de $20.000

Revelan el alto monto que Laura Spoya deberá pagar por 'daños' tras chocar su camioneta: más de $20.000

LEER MÁS
Querida conductora de TV ruega por ayuda para encontrar a su novio influencer desaparecido en el Huascarán: “Se lo suplico”

Querida conductora de TV ruega por ayuda para encontrar a su novio influencer desaparecido en el Huascarán: “Se lo suplico”

LEER MÁS
Magaly Medina expone el humilde estilo de vida de Sheyla Rojas tras romper con Sir Winston y dejar atrás los lujos: “Ya no está el proveedor”

Magaly Medina expone el humilde estilo de vida de Sheyla Rojas tras romper con Sir Winston y dejar atrás los lujos: “Ya no está el proveedor”

LEER MÁS
Kyara Villanella sorprende al aparecer con su novio Adrián Harboe en ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori

Kyara Villanella sorprende al aparecer con su novio Adrián Harboe en ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori

LEER MÁS
‘Tía Lisura’ explota contra Pamela López por decir que habló mal de ella: “Eres una cobarde y malagradecida”

‘Tía Lisura’ explota contra Pamela López por decir que habló mal de ella: “Eres una cobarde y malagradecida”

LEER MÁS
¡Es fiel! Macarena Gastaldo recalcula y se rectifica tras asegurar que Christian Cueva la buscó pese a su relación con Pamela Franco

¡Es fiel! Macarena Gastaldo recalcula y se rectifica tras asegurar que Christian Cueva la buscó pese a su relación con Pamela Franco

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025