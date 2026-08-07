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Óscar Jr., nuevo dueño de La Bella Luz, lanza tentadora propuesta a Naldy Saldaña tras denuncia por tocamientos: “Va a haber otro tipo de ley”

Óscar Junior Custodio, conocido como 'Senderito', se refirió a la agraviada Naldy Saldaña y le hizo una jugosa oferta para que retorne a La Bella Luz como cantante.  

Oscar Junior Custodio asumió el liderazgo de La Bella Luz a sus 22 años. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
Oscar Junior Custodio asumió el liderazgo de La Bella Luz a sus 22 años. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
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Óscar Junior Custodio, ahora al frente de La Bella Luz, se pronunció por primera vez sobre la acusación de tocamientos indebidos que Naldy Saldaña, exintegrante de la agrupación, presentó contra César Sánchez Chavesta.

En un contexto marcado por la indignación que desató este hecho y que derivó en una crisis interna dentro del conjunto de cumbia, el joven de 22 años, quien asumió la conducción en lugar de su padre, Óscar Custodio, aprovechó la conferencia de prensa para dirigirse a la cantante y plantearle una oferta atractiva en caso de que decida volver a la orquesta. "Va a haber otro tipo de ley", le aseguró el intérprete.

Oscar Junior Custodio estuvo en compañia de su madre, padre, integrantes del grupo y familiares de los trabajadores. Foto: GLR

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¿Qué propuesta le hizo Óscar Jr. Custodio a Naldy Saldaña tras denunciar a César Sánchez?

Óscar Junior Custodio, apodado 'Senderito', prefirió no entrar en detalles sobre el caso que compromete a su tío, César Sánchez Chavesta. En cambio, puso el foco en los cambios que aplicará en La Bella Luz, agrupación que desde ahora dirige, con la finalidad de superar la crisis interna y recuperar la confianza del público.

Una de sus primeras acciones fue reconocer el momento complicado que atraviesa Naldy Saldaña y ofrecerle la posibilidad de regresar al grupo bajo nuevas condiciones de trabajo. "Lo primero que tengo que decir es que Naldy Saldaña la debe estar pasando mal, tiene todo su apoyo, todo nuestro respaldo (…) ya va a haber otro tipo de ley de trabajo y si en algún momento ella quisiera volver a la orquesta La Bella Luz, las puertas de la orquesta están abiertas para ella", declaró con firmeza.  

También afirmó que su principal objetivo será resguardar la seguridad y el bienestar de las mujeres que integran el equipo. "Les prometo a todas las chicas, familiares, que estén tranquilas, que van a tener mucha seguridad. Como se los dije hoy, mi padre me ha encargado la orquesta y será otra Bella Luz", señaló.  

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¿Cuáles serán las nuevas condiciones laborales que implementará Óscar Jr. Custodio?

El cantante de 22 años y nuevo responsable de La Bella Luz adelantó una serie de nuevas reglas laborales que pondrá en marcha en el conjunto para evitar que se repita una situación parecida a la que protagonizaron César Sánchez Chavesta y Naldy Saldaña.

Durante la rueda de prensa, el llamado 'Senderito' explicó que entre las medidas principales figura que los integrantes viajen en buses distintos. “Las cosas que se van a implementar aquí en la orquesta son más a la seguridad de todos, de todos nuestros compañeros, nuestras compañeras, y hemos decidido invertir en un nuevo bus donde hombres y mujeres estén separados, donde las mujeres estén en un primer nivel y los hombres estemos en otro nivel”, indicó.

Además, precisó que todos pasarán por evaluaciones psicológicas. “Nos vamos a ayudar de personas profesionales, vamos a tener un proceso psicológico de cada uno de todos ustedes, y a las personas que entren aquí”, declaró Óscar Junior Custodio.

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