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Política

Asociación de Bibliotecólogos del Perú pide a Alberto Beingolea evitar "improvisaciones" en la jefatura de la BNP

A través de un oficio enviado al reciente ministro de Cultura, el gremio propuso a la bibliotecóloga Graciela Rengifo García para el cargo de jefa institucional y cuestionó que, históricamente, la institución haya sido dirigida por personas ajenas a dicha especialidad.

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Mediante un oficio, la Asociación de Bibliotecólogos del Perú (ABP) solicitó al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, que una profesional especializada en el área asuma la jefatura de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP).

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En el documento, que lleva la firma de la presidenta del gremio, Yessica Mercado Bolívar, la asociación fundamenta su pedido al recordar que la BNP es “una de las instituciones más importantes desde la fundación de la República y el principal ente rector en materia de patrimonio bibliográfico y documental de la Nación”. Sin embargo, el gremio cuestiona la falta de perfil técnico en sus altas directivas a lo largo del tiempo.

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“A lo largo de la historia, la mayoría de los jefes institucionales de la Biblioteca Nacional del Perú han sido profesionales ajenos a la bibliotecología. Se trata, en general, de personas con buenas intenciones, pero sin conocimiento del campo de acción y desarrollo de esta disciplina, indispensable para una institución de tal trascendencia...”

Asimismo, la ABP advierte que en el país aún no existe una verdadera descentralización de la política cultural. Por ello, el gremio instó al titular del sector “reactivar un auténtico Sistema Nacional de Bibliotecas, con servicios de lectura mejor implementados que respondan a las necesidades de información de los ciudadanos”.

Ante este panorama, la asociación solicitó al ministro que “asuma el liderazgo para nombrar como Jefe Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú a una profesional especializada en Bibliotecología y Ciencias de la Información”, mediante un proceso que incluya la consulta previa con el gremio.

Para tal fin, propusieron formalmente a la Mg. Olinda Graciela Rengifo García, a quien señalan como una “bibliotecóloga con amplia trayectoria y experiencia, como candidata idónea para ocupar dicho cargo”. Rengifo García es bibliotecóloga egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con un Máster en Información y Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid y ejerció anteriormente el cargo de jefa institucional del Archivo General de la Nación.

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