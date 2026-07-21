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Las celebraciones por Fiestas Patrias 2026 ya comenzaron y, como cada año, la cumbia, la salsa, el rock y el folklore serán protagonistas de una agenda llena de música y tradición. Durante julio, diversos puntos de Lima recibirán a reconocidos artistas y agrupaciones como Son del Duke, Armonía 10, La Bella Luz, Estrellas de la Cumbia, Zafiro Sensual, Yarita Lizeth y muchos más, quienes pondrán a cantar y bailar al público en una serie de conciertos especialmente preparados para celebrar la peruanidad.

Conciertos en Lima para este lunes 27 de julio

'Serenata al Perú', organizado por Nueva Q, reunirá sobre un mismo escenario a Pintura Roja, Armonía 10, Orquesta Candela, Caribeños de Guadalupe, Chechito y su Orquesta, Deyvis Orosco , entre otros invitados. El evento se llevará a cabo en el Complejo Santa Rosa, Santa Anita, a partir de las 7.00 p. m. Las entradas están disponibles en Vaope desde S/33,40 (con descuento).

, entre otros invitados. El evento se llevará a cabo en el Complejo Santa Rosa, Santa Anita, a partir de las 7.00 p. m. Las entradas están disponibles en Vaope desde S/33,40 (con descuento). El show 'Recordando en vivo' celebrará las Fiestas Patrias 2026 junto a Flor de Pucarina y Picaflor de los Andes, quienes regresan a los escenarios gracias a la inteligencia artificial. Habrá artistas invitados en el Estadio Municipal Arena Puente Piedra, al costado del Mercado Huamantanga. Los boletos se pueden comprar en Vaope desde S/55,50 (preventa)

Conciertos en Lima para este martes 28 de julio

'El Qumbiatonazo', edición Fiestas Patrias, celebrará el Día de la Independencia con La Bella Luz, Armonía 10, Hermanos Yaipén, Caribeños de Guadalupe, Deyvis Orosco, Daniela Torpoco, Amaranta y más artistas invitados. El evento se realizará en el Parque Zonal Wiracocha, San Juan de Lurigancho y las entradas están a la venta en Vaope desde S/38,7 (con descuento).

y más artistas invitados. El evento se realizará en el Parque Zonal Wiracocha, San Juan de Lurigancho y las entradas están a la venta en Vaope desde S/38,7 (con descuento). Uno de los eventos más esperados por los amantes de la música wanka se llevará a cabo en Scencia de La Molina (Av. La Molina 1131), donde será el regreso de las leyendas Flor Pucarina y Picaflor de los Andes , gracias a la inteligencia artificial. Habrá artistas invitados sorpresa. Las entradas se pueden comprar en Vaope desde S/70.

, gracias a la inteligencia artificial. Habrá artistas invitados sorpresa. Las entradas se pueden comprar en Vaope desde S/70. Zafiro Sensual, la orquesta que perdió a su creador Dennys Queveo, celebrará su noveno aniversario en el Estadio Musga (Segunda entrada de Pro - Trapiche - Comas), junto a Corali, Sensual Karicia, Corazón Sensual, Amor Paisano y más artistas invitados. Tula Rodríguez estará a cargo de la animación del evento, que iniciará a las 7.00 p. m. Los boletos se pueden comprar en Vaope a un precio único de S/44,6 (en preventa).

En otro punto de la ciudad, específicamente en el anfiteatro del Parque de la Exposición, se llevará a cabo el 'Cumbia Latin Fest', que hará disfrutar al público junto a Deyvis Orosco y su Grupo Néctar, además de agrupaciones extranjeras como Bryndis x siempre y Jambao. Los boletos se pueden adquirir en Vaope desde S/123,84 (con descuento).

El espectáculo '¡Todos juntos por el Perú!' reunirá por primera vez a Los Rebeldes de la Cumbia, Son del Duke, Estrellas de la Cumbia y Carlos Miguel y su Orquesta en una celebración que promete poner a bailar a todos los asistentes. El lugar elegido para estas celebraciones por Fiestas Patrias es El Huaralino Internacional (Ovalo El Naranjal, Panamericana Norte 39, Los Olivos), a partir de las 8.00 p. m. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/66,50.

Para los amantes del buen huayno se realizará 'El Reventón Sureño, donde el público celebrará a lo grande junto a Yarita Lizeth, Roy y los Gentiles, Yheison Pumita y destacadas agrupaciones en el local Tintay (Av. Pachacutec 5896, en Villa María del Triunfo), a partir de las 4.00 p. m. Los boletos se pueden adquirir en Vaope desde S/45,10.

Festival Rock 2026, uno de los eventos más esperados para estas Fiestas Patrias 2026, presentará lo mejor del rock peruano en el Club Dionys, Ate. Las entradas están a la venta en Vaope.

La Bella Luz, Caribeños, Surandino y el Grupo Guinda se unirán para realizar una gran fiesta por Fiestas Patrias en El Remanso de Comas (Av. Trapiche KM 4.5), a partir de las 2.00 p. m. Serán 8 horas de show y las entradas cuestan desde S/20 en Vaope.

El Complejo Santa Rosa, uno de los locales más solicitados por los artistas de la música andina, realizará un gran concierto por Fiestas Patrias y se contará con la participación de Yarita Lizeth, Cliver y su Grupo Internacional Corali, Roy y Los Gentiles, Rosita de Espinar, Agrupación Lérida y más artistas invitados en una gran celebración. Los boletos están disponibles en Vaope desde S/55,5.

Conciertos en Lima para este miércoles 29 de julio