Conciertos en Lima por Fiestas Patrias 2026: fecha, lugar y entradas para celebrar con La Bella Luz, Son del Duke, Estrellas de la Cumbia, Armonía 10 y más
Las Fiestas Patrias en Lima comienzan con una variada agenda de conciertos que incluyen cumbia, salsa, rock y folklore. Artistas nacionales e internacionales animarán la celebración a lo largo de julio.
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Las celebraciones por Fiestas Patrias 2026 ya comenzaron y, como cada año, la cumbia, la salsa, el rock y el folklore serán protagonistas de una agenda llena de música y tradición. Durante julio, diversos puntos de Lima recibirán a reconocidos artistas y agrupaciones como Son del Duke, Armonía 10, La Bella Luz, Estrellas de la Cumbia, Zafiro Sensual, Yarita Lizeth y muchos más, quienes pondrán a cantar y bailar al público en una serie de conciertos especialmente preparados para celebrar la peruanidad.
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Conciertos en Lima para este lunes 27 de julio
- 'Serenata al Perú', organizado por Nueva Q, reunirá sobre un mismo escenario a Pintura Roja, Armonía 10, Orquesta Candela, Caribeños de Guadalupe, Chechito y su Orquesta, Deyvis Orosco, entre otros invitados. El evento se llevará a cabo en el Complejo Santa Rosa, Santa Anita, a partir de las 7.00 p. m. Las entradas están disponibles en Vaope desde S/33,40 (con descuento).
- El show 'Recordando en vivo' celebrará las Fiestas Patrias 2026 junto a Flor de Pucarina y Picaflor de los Andes, quienes regresan a los escenarios gracias a la inteligencia artificial. Habrá artistas invitados en el Estadio Municipal Arena Puente Piedra, al costado del Mercado Huamantanga. Los boletos se pueden comprar en Vaope desde S/55,50 (preventa)
Conciertos en Lima para este martes 28 de julio
- 'El Qumbiatonazo', edición Fiestas Patrias, celebrará el Día de la Independencia con La Bella Luz, Armonía 10, Hermanos Yaipén, Caribeños de Guadalupe, Deyvis Orosco, Daniela Torpoco, Amaranta y más artistas invitados. El evento se realizará en el Parque Zonal Wiracocha, San Juan de Lurigancho y las entradas están a la venta en Vaope desde S/38,7 (con descuento).
- Uno de los eventos más esperados por los amantes de la música wanka se llevará a cabo en Scencia de La Molina (Av. La Molina 1131), donde será el regreso de las leyendas Flor Pucarina y Picaflor de los Andes, gracias a la inteligencia artificial. Habrá artistas invitados sorpresa. Las entradas se pueden comprar en Vaope desde S/70.
- Zafiro Sensual, la orquesta que perdió a su creador Dennys Queveo, celebrará su noveno aniversario en el Estadio Musga (Segunda entrada de Pro - Trapiche - Comas), junto a Corali, Sensual Karicia, Corazón Sensual, Amor Paisano y más artistas invitados. Tula Rodríguez estará a cargo de la animación del evento, que iniciará a las 7.00 p. m. Los boletos se pueden comprar en Vaope a un precio único de S/44,6 (en preventa).
- En otro punto de la ciudad, específicamente en el anfiteatro del Parque de la Exposición, se llevará a cabo el 'Cumbia Latin Fest', que hará disfrutar al público junto a Deyvis Orosco y su Grupo Néctar, además de agrupaciones extranjeras como Bryndis x siempre y Jambao. Los boletos se pueden adquirir en Vaope desde S/123,84 (con descuento).
- El espectáculo '¡Todos juntos por el Perú!' reunirá por primera vez a Los Rebeldes de la Cumbia, Son del Duke, Estrellas de la Cumbia y Carlos Miguel y su Orquesta en una celebración que promete poner a bailar a todos los asistentes. El lugar elegido para estas celebraciones por Fiestas Patrias es El Huaralino Internacional (Ovalo El Naranjal, Panamericana Norte 39, Los Olivos), a partir de las 8.00 p. m. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/66,50.
- Para los amantes del buen huayno se realizará 'El Reventón Sureño, donde el público celebrará a lo grande junto a Yarita Lizeth, Roy y los Gentiles, Yheison Pumita y destacadas agrupaciones en el local Tintay (Av. Pachacutec 5896, en Villa María del Triunfo), a partir de las 4.00 p. m. Los boletos se pueden adquirir en Vaope desde S/45,10.
- Festival Rock 2026, uno de los eventos más esperados para estas Fiestas Patrias 2026, presentará lo mejor del rock peruano en el Club Dionys, Ate. Las entradas están a la venta en Vaope.
- La Bella Luz, Caribeños, Surandino y el Grupo Guinda se unirán para realizar una gran fiesta por Fiestas Patrias en El Remanso de Comas (Av. Trapiche KM 4.5), a partir de las 2.00 p. m. Serán 8 horas de show y las entradas cuestan desde S/20 en Vaope.
- El Complejo Santa Rosa, uno de los locales más solicitados por los artistas de la música andina, realizará un gran concierto por Fiestas Patrias y se contará con la participación de Yarita Lizeth, Cliver y su Grupo Internacional Corali, Roy y Los Gentiles, Rosita de Espinar, Agrupación Lérida y más artistas invitados en una gran celebración. Los boletos están disponibles en Vaope desde S/55,5.
Conciertos en Lima para este miércoles 29 de julio
- 'La Gran Fiesta de la Chicha' reunirá en un mismo escenario a Vico y su Grupo Karicia, Los Ecos, Randy y sus Super Genéticos, Markahuasi, Grupo Génesis, Grupo Guinda y Grupo Dulce Alegría, que aprovechará la ocasión para celebrar su 48° aniversario en el Complejo Santa Rosa (frente al mall de Santa Anita), a partir de las 4.00 p. m. Será una tarde-noche llena de música, alegría y los mejores éxitos del recuerdo. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/30 (con descuento).