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Sheyla Rojas vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que el programa 'Amor y fuego' adelantara imágenes en las que se le ve muy cercana a Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular. De acuerdo con el avance difundido este lunes 3 de agosto, la modelo habría iniciado una nueva etapa en su vida sentimental, dejando atrás la relación que hasta hace poco mantenía con el empresario mexicano Sir Winston.

Las imágenes difundidas por el espacio de espectáculos muestran a la exchica reality compartiendo con el exsecretario del partido liderado por Keiko Fujimori, quien afronta denuncias e investigaciones judiciales por presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y fraude.

Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez son vistos juntos

Según diversos portales de espectáculos, el encuentro entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez se habría producido hace unos días en Cajamarca. La versión cobró fuerza luego de que en redes sociales y en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre se difundiera una fotografía en la que ambos aparecen compartiendo un almuerzo.

Posteriormente, también se viralizó una imagen en la que posan junto a una mujer, alimentando los rumores sobre un posible vínculo entre la exintegrante de 'Combate' y 'Esto es guerra' y el exparlamentario.

La difusión de estas fotografías desató una ola de comentarios en redes sociales, donde numerosos usuarios reaccionaron al supuesto acercamiento entre ambos. En Instagram, algunos internautas publicaron mensajes como: "No le gusta trabajar", "le gusta la plata fácil", "tremeeendo partido" y "de Sir Winston a Joaquín Ramírez no hay mucha diferencia".

Hasta el momento, ni Sheyla Rojas ni Joaquín Ramírez se han pronunciado públicamente sobre las imágenes o sobre la naturaleza de su relación.

Las denuncias que enfrenta Joaquín Ramírez, exsecretario de Fuerza Popular

Joaquín Ramírez, exalcalde de Cajamarca, enfrenta diversas investigaciones fiscales por presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal y fraude empresarial. El caso más complejo está relacionado con la Universidad Alas Peruanas (UAP), donde el Ministerio Público investiga una presunta red que habría desviado fondos de dicha institución hacia empresas vinculadas al exparlamentario.

Según la Fiscalía, estos recursos presuntamente ilícitos habrían sido utilizados para financiar las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016. En este proceso, el Poder Judicial incorporó a Fuerza Popular como persona jurídica investigada, mientras que el Ministerio Público realizó allanamientos e incautaciones de bienes vinculados a Ramírez y su entorno familiar.

Asimismo, es investigado por su presunta participación en una organización criminal dedicada al lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas.