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Las críticas que recibió Daniela Darcourt tras el polémico concierto en Barcelona durante su gira por Europa llevaron a la cantante a publicar un video en el que expuso su versión de los hechos. Además, mostró conversaciones con el dueño de la productora del evento para responder a quienes la acusaron de negarse a bajar del escenario.

La intérprete de 'Señor mentira' aseguró que cumplió con sus presentaciones por consideración a sus seguidores y rechazó haber sido responsable de los inconvenientes. "Decidí terminar por respeto al público, que es al final del día lo que más me importa", expresó. Asimismo, sostuvo que los problemas fueron consecuencia de la desorganización de la productora encargada de la gira.

Daniela Darcourt expone mensajes de la productora tras la polémica en Europa

En el video compartido en sus redes sociales, la salsera explicó que desde el inicio de la gira percibió una serie de problemas organizativos. La cantante detalló que viajó fuera del Perú el 8 de julio, aunque recién se reunió con su equipo el 23 de julio en París, desde donde comenzaron las presentaciones programadas en Francia, España e Italia.

"Mi equipo y yo, Daniela Darcourt, desde el primer momento no la pasamos tan bien que digamos", expresó la salsera. Asimismo, contó que incluso durante la única prueba de sonido a la que asistió tuvo que esperar aproximadamente una hora y media antes de subir al escenario junto con los músicos que completarían su banda.

Como parte de su descargo, la cantante mostró conversaciones con Alex Rojas para demostrar que la propia organización reconoció algunos errores. "¿Ustedes creen que si yo hubiera sido realmente responsable de muchas de las cosas que dicen, tuviera mensajes de la misma productora e incluso del mismo dueño de la productora pidiéndome disculpas?", cuestionó.

La artista también enseñó el mensaje en el que el productor le ofrecía disculpas por el comentario que realizó uno de los integrantes de la organización en TikTok luego de que se difundieran las imágenes del concierto. "Aquí el mismo Alex Rojas me pide disculpas por el atrevimiento y que iba a hablar con el muchacho al instante. Yo le respondí que no se preocupara, que ya todo había pasado y que no teníamos mucho de qué hablar", relató.

Mensaje de Daniela Darcourt. Foto: TikTok

Daniela Darcourt responsabiliza a la organización por los problemas de la gira

Durante su pronunciamiento, Daniela Darcourt insistió en que las dificultades registradas durante el tour europeo fueron consecuencia de la desorganización de la productora y no de su comportamiento. "A lo largo de los días sucedieron muchísimas más cosas, desorganizaciones y demás que no dependían en lo absoluto de mí, sino al 100% y netamente de la productora que me contrató", afirmó.

La cantante también recordó que, pese a los inconvenientes, decidió continuar con las presentaciones por consideración al público. Incluso reveló que no participó en el concierto de Roma, pero que eso no impidió que cumpliera con el resto de compromisos. "Aún así, teniendo un aval muy grande para no presentarme en las demás ciudades, decidí terminar por respeto al público, que es al final del día lo que más me importa", sostuvo.

Además, la artista lamentó que se difundieran versiones que, según ella, afectaron su imagen. "Lamento muchísimo haberme tenido que encontrar con comentarios, mensajes e incluso videos de compañeros intentando dejarme ver como una persona egocéntrica, poco empática e incluso no razonable para solucionar las cosas", manifestó.