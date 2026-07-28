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Revelan el verdadero motivo de la salida de Naldy Saldaña de La Bella Luz después de tres años en la orquesta: “Estaba fastidiada”

A pesar de ser una de las vocalistas más antiguas de La Bella Luz, Naldy Saldaña fue la que menos oportunidades de grabar tuvo. Los motivos de su renuncia han sido comunicados a la dirección de la orquesta.


Naldy Saldaña confirmó su salida de La Bella Luz el 27 de julio, tras semanas de rumores sobre su decisión. La cantante agradeció a la orquesta por su desarrollo artístico. Fotos: Facebook
Naldy Saldaña confirmó su salida de La Bella Luz el 27 de julio, tras semanas de rumores sobre su decisión. La cantante agradeció a la orquesta por su desarrollo artístico. Fotos: Facebook
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¡Fue un secreto de voces! Desde hace unas semanas se venía rumoreando que Naldy Saldaña se iba a ir de La Bella Luz, pero fue recién el lunes 27 de julio que la cantante oficializó su salida de dicha agrupación y que en los últimos días también ha perdido a voces importantes. Lo que casi nadie sabe es la verdadera razón por la que la cumbiambera decidió no seguir en la orquesta de Óscar Custodio.

"Hoy quiero comunicarles, con mucho cariño y respeto, que he tomado la decisión de cerrar una etapa importante de mi carrera artística junto a Orquesta La Bella Luz", manifestó Naldy Saldaña en su comunicado, donde le agradeció a la familia Custodio por la oportunidad que le brindaron de pertenecer a esta orquesta. "La misma que ha sido mi sustento laboral y una vitrina artística que me permitió aprender, crecer y desarrollarme profesionalmente durante los últimos tres años", expresó.

PUEDES VER: ¡Una más! Naldy Saldaña anuncia su renuncia a La Bella Luz y aclara: "Nunca el dinero ha sido motivo"

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¿Por qué Naldy Saldaña se fue de La Bella Luz?

Fernando León, conocido como Chiclesitos y uno de los que más secretos ha revelado sobre los cumbiamberos, reportó lo que muchos sabían. A pesar de que Naldy Saldaña tenía tres años en La Bella Luz y era una de las vocalistas más antiguas de la orquesta, no le dieron muchas oportunidades de grabar temas, como si lo hicieron con integrantes que tienen menos tiempo que ella en la agrupación.

"Su comunicado era algo que ya se estaba esperando tiempo atrás. Efectivamente, esto era un secreto a voces. Naldy ya estaba fastidiada desde hace algún tiempo en La Bella Luz. Y es que las cosas no estaban bien. Nunca se le dio más prioridad, nunca se le dieron más temas. Se quedó encasillada en uno o dos temas, a pesar de que ha tenido un largo tiempo en La Bella Luz", comentó León, quien indicó que la joven decidió dar un paso al costado de la orquesta porque sintió que no estaba creciendo musicalmente. "Ella, como cualquiera, lo que pretende es crecimiento personal y también artístico", añadió.

PUEDES VER: Concierto Corazón Serrano por 28 de julio: horarios, entradas, buses y posible setlist de 'Acceso al corazón 4' en Costa 21

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Naldy Saldaña aclara rumores de su salida de La Bella Luz

La intérprete de 'Amor ilegal' sostuvo que su salida de La Bella Luz no ha sido porque ya tiene contrato con otra agrupación, por un tema económico y tampoco para sumarse a la ola de salida de cantantes del grupo, como Fiorella Castillo y Baruj Ocharán.

"Mi profesionalismo siempre ha sido demostrado hacia las personas que han confiado en mi trabajo. Mi cariño, sinceridad y transparencia con ellos han sido reales en su totalidad", expresó en su comunicado del 27 de julio. "Mi renuncia no ha sido abrupta ni improvisada en ningún sentido. Las conversaciones al respecto se han dado desde hace poco más de un mes con los dueños y no, nunca el dinero ha sido motivo. Existen razones legítimas y suficientemente importantes detrás de esta decisión, las cuales han sido comunicadas oportunamente a quienes corresponde", añadió.

Naldy Saldaña

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