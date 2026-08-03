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¡Devoró! Modelo Dominga López se coronó como Miss Universo Chile 2026 tras potente respuesta sobre nueva ley de aborto

La modelo y periodista Dominga López, representante de Viña del Mar, se coronó como Miss Universo Chile 2026 tras salir airosa en la temida ronda de preguntas.

Dominga López fue coronada Miss Universo Chile 2026 en una emocionante final llevada a cabo el 2 de agosto. La modelo y periodista representará al país en el certamen mundial. Foto: captura/Youtube
Dominga López fue coronada Miss Universo Chile 2026 en una emocionante final llevada a cabo el 2 de agosto. La modelo y periodista representará al país en el certamen mundial. Foto: captura/Youtube
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Chile tiene su nueva reina de belleza. En una intensa final, la modelo y periodista Dominga López fue coronada como la flamante Miss Universo Chile 2026, la noche del domingo 2 de agosto. La representante de Viña del Mar se impuso a Scarlette Hermosilla, de Lo Barnechea, y Catalina Vallejos, de Pucón, quienes quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Dominga López, quien recibió la corona de manos de la saliente Miss Universo Chile, Inna Moll tuvo su gran noche. La viñamarina mostró un gran desenvolvimiento en el certamen de belleza, no solo en la pasarela, sino también en la temida ronda de preguntas.

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Dominga López se coronó como Miss Universo Chile 2026

A sus 23 años, Dominga López tendrá la gran misión de representar a Chile en Miss Universo 2026. Como se recuerda, la edición 75 del certamen se realizará el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. Allí, la licenciada en Comunicación Social en la Universidad del Desarrollo tendrá que dar lo mejor de sí para conseguir la segunda corona para su país.

Durante la gran final del Miss Universo Chile 2026, Dominga señaló que su formación como periodista es uno de los aspectos que más la representa. Esa experiencia le permitió desenvolverse con seguridad en la ronda de preguntas. La comunicadora salió airosa cuando fue consultada por el proyecto de ley 'Escucha su corazón', iniciativa que busca que las mujeres y niñas que soliciten un aborto bajo la ley de las tres causales escuchen previamente los latidos del feto antes del procedimiento.

"Creo que es un retroceso. Creo que el país ha avanzado bastante con el tema del aborto, con las tres causales, y creo que el Estado debería enfocarse más en el acompañamiento de estas mujeres… y no exponerlas a una experiencia que puede retraumatizarlas y revictimizarlas", respondió con firmeza a la pregunta hecha por Julio César Rodríguez, animador del evento.

"Una sociedad justa es la que escucha a las mujeres, las acompaña y, sobre todo, también las informa para que estas puedan tomar decisiones libres e informadas", añadió Dominga López, quien también se desempeña como modelo en campañas de moda. Asimismo, la comunicadora alcanzó notoriedad tras participar en un videoclip del cantante urbano Kidd Voodoo.

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