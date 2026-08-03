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¡Dan la cara! Cantantes de Papillón niegan haber acosado a Mafer Portugal y mandan fuerte mensaje: “Tienes que pagar derecho de piso”

Las artistas Fiorella Castillo, Karen Peña y Claudia Salazar se defendieron en una transmisión en vivo de TikTok, negando haber agredido a Mafer Portugal y sugiriendo que ellas podrían ser las verdaderas víctimas.


Claudia Salazar pidió claridad a Mafer Portugal, mientras que Karen Peña afirmó que no todo lo que se dice es cierto. Fotos: TikTok
Claudia Salazar pidió claridad a Mafer Portugal, mientras que Karen Peña afirmó que no todo lo que se dice es cierto. Fotos: TikTok
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Hace unos días, la cantante Mafer Portugal anunció su salida de Papillón para priorizar su bienestar emocional, debido a que habría sido víctima de acoso y hostigamiento por parte de sus ahora excompañeras. Desde entonces, muchos empezaron a especular sobre quiénes habrían sido sus victimarias. Finalmente, quienes se sintieron aludidas salieron a dar la cara.

Mediante un live por TikTok, Fiorella Castillo, Karen Peña y Claudia Salazar, cantantes de Papillón, negaron haberle hecho bullying a la hija de Tommy Portugal. Incluso, una de ellas dejó entrever que ellas serían las víctimas y que la historia está mal contada.

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Las cantantes de Papillón se defienden

Claudia Salazar, quien en enero de 2025 anunció su salida de La Bella Luz para priorizar su bienestar y tranquilidad mental, le pidió a Mafer Portugal que aclare todo lo que dijo en su comunicado. Asimismo, negó haber tratado mal a la intérprete de 'Me extrañarás', tema que se viralizó en redes y que tiene millones de reproducciones en YouTube. "Si tiene algo que decir, que sea directa", dijo.

Claudia Salazar aseguró que ella podría decir muchas cosas, pero no lo hace porque no le gusta estar en el ojo de la tormenta. “Yo no la hostigué, no la acosé y no tengo nada que ver allí. Hablo por mí. No me gustan las polémicas, estoy muy alejada de eso. Nunca me ha gustado estar en shows”, añadió la popular 'Ñañita'.

Karen Peña también rompió su silencio. La cantante recomendó al público que no crean en todo lo que leen y dejó entrever que ella habría sido víctima de hostigamiento por parte de Portugal. “Todo tiene límites. Las cosas no son como las han comentado y las cosas fueron totalmente al revés. Lo digo por mí porque yo fui una de las personas afectadas. El que no haya salido a hablar, no significa que no quiera defenderme. Simplemente no me gustan los escándalos, los problemas ni el chisme”, manifestó.

La intérprete de ‘Me equivoqué’ aclaró que no todas pueden ser amigas en Papillón y dejó entrever que ellas se habrían alejado de Mafer por actitudes de ella que no gustaron. “Uno está con las personas que se sientan cómodas (...) No hagas lo que no quieres que te hagan. Si te gusta molestar, también acéptalo. Si hablamos de hostigamiento, las cosas son totalmente diferentes”, añadió Peña, quien sostuvo que ella tiene pruebas que podría mostrar, pero prefiere no hacerlo.

Finalmente, Fiorella Castillo, quien se hizo famosa como imitadora de Laura Pausini, negó que ella ni su familia la hayan hostigado, como se ha rumoreado en redes. Asimismo, la jovencita manifestó que como en cualquier trabajo, los nuevos pagan derecho de piso. “Es parte de… nosotros sabemos que las cosas son totalmente diferentes. No hacemos escándalos por cosas mínimas”, concluyó.

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