Baruj Ocharán destacó que su decisión se debió a la búsqueda de un ambiente de respeto y crecimiento profesional. Agradeció a sus seguidores y enfatizó en su compromiso. Foto: Facebook

Baruj Ocharán destacó que su decisión se debió a la búsqueda de un ambiente de respeto y crecimiento profesional. Agradeció a sus seguidores y enfatizó en su compromiso. Foto: Facebook

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Bella Luz se sigue quedando sin cantantes. Luego de que Fiorella Castillo anunciara su salida de la agrupación, Baruj Ocharán hizo lo mismo un día después. A través de su cuenta de Instagram, el vocalista destacó que estar en dicha orquesta fue una etapa importante, sin embargo, recalcó que hubo momentos no tan bonitos que le enseñaron que debe priorizar estar en un lugar donde prime el respeto y un buen ambiente donde pueda desarrollarse con plenitud.

"Hoy llega a su fin una etapa muy importante de mi vida artística junto a la orquesta La Bella Luz. Han sido meses llenos de escenarios, aprendizajes, retos y experiencias que me ayudarán a seguir creciendo", manifestó en su comunicado que lanzó el viernes 17 de julio del 2026.

Cantante Baruj Ocharán sobre La Bella Luz: “No todo lo que brilla es oro”.

Baruj Ocharán se fue de La Bella Luz

Baruj Ocharán, quien llegó a La Bella Luz tras ganar un casting nacional, dejó entrever que se vio obligado a irse de la agrupación por circunstancias ajenas a él. "Como en todo camino, hubo momentos muy valiosos y otros que me enseñaron que el talento, el compromiso y la entrega siempre deben ir acompañados de respeto, valoración y un ambiente donde uno pueda desarrollarse plenamente", dijo.

"Hay decisiones que no siempre nacen del deseo, sino de las circunstancias que la vida presenta. Hoy cierro este capítulo con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí en cada presentación, dejando el corazón en cada escenario y manteniendo siempre el profesionalismo que caracteriza mi trabajo", añadió Baruj, no sin antes agradecer a todos los que confiaron en su talento. Sin embargo, en ningún momento mencionó a la familia Custodio por la oportunidad.

Cantante Baruj Ocharán se va de La Bella Luz después de 7 meses. Foto: Instagram

Cabe recordar que cuando Fiorella Castillo anunció su salida de La Bella Luz, el pasado jueves 16 de julio, Baruj Ocharán generó polémica con su mensaje. "Gracias por la preocupación, pero realmente ese lugar no es lo que es, solo puedo decir que no todo lo que brilla es oro y me quedó claro en estos siete meses", reveló.

"Hoy culmina una etapa, hoy dejo oficialmente de pertenecer a la orquesta La Bella Luz. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad de haber sido parte de este gran proyecto. De todo corazón, gracias a mi querido público por acompañarme en cada presentación, por su apoyo incondicional, su cariño y por creer siempre en mí. Ustedes han sido mi mayor motivación para seguir creciendo", expresó Fiorella Castillo por su parte.