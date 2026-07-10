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Magaly Medina llamó la atención durante la reciente edición de su programa al ingresar al set bailando y cantando al ritmo de 'Alimaña', popular tema del Grupo 5. La peculiar elección musical de la conductora se produjo en medio de su tenso enfrentamiento con Jefferson Farfán, con quien ha protagonizado una serie de intercambios públicos durante los últimos días.

Aunque la ‘Urraca’ no mencionó al ’10 de la calle’ durante su ingreso, las letras de la canción no pasaron desapercibidas. Precisamente, horas antes, la popular 'Foquita' había vuelto a responderle mediante sus redes sociales luego de que ella asegurara que tendría una “obsesión” con su persona.

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Magaly Medina sorprende al ingresar a su programa con 'Alimaña'

Al iniciar la edición del jueves 9 de julio de 'Magaly TV, la firme', la conductora apareció en el set bailando al ritmo del conocido tema de cumbia. Durante su ingreso, Medina acompañó la canción mientras se escuchaban algunas de sus frases más contundentes.

“Muérete de envidia, qué pena me das, muerde tu rabia. No te deseo mal, que en esta sabia vida él que la hace, la paga. Alimaña te tocó perder. Alimaña, no vas a poder” coreaba Magaly mientras bailaba frente a cámaras. Aunque no mencionó al exfutbolista, la elección del tema llamó la atención rápidamente.

Jefferson Farfán respondió a Magaly tras comentario sobre supuesta “obsesión”

Horas antes de la emisión del programa, Jefferson Farfán había utilizado su cuenta de Instagram para responder a Magaly, quien aseguró que el exfutbolista estaría 'obsesionado' con ella por mantenerse pendiente de sus actividades y del cumplimiento de su servicio comunitario.

“¿Obsesión contigo?... Tú has sido la obsesionada con todos durante muchos años, aquí te dejo algunos nombres”, escribió la popular 'Foquita', para luego mencionar a diversas figuras de la farándula y el deporte que, según su opinión, habrían sido perjudicadas por la conductora a lo largo de los años.

Entre los nombres que incluyó aparecen Gisela Valcárcel, Ethel Pozo, Nicola Porcella, Tilsa Lozano, Christian Cueva, Said Palao y Alejandra Baigorria, entre otros. “Me quedé corto todavía”, agregó Farfán al finalizar su publicación.