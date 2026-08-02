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Mark Vito Villanella sorprendió a sus seguidores al revelar a qué se dedica tras dejar el Perú y regresar a Estados Unidos. El empresario e influencer de 49 años compartió un video en sus redes sociales en el que aparece paseando un perro por las calles y aseguró: "Ah, qué fácil es ganar plata en Estados Unidos cuidando perros".

El exesposo de la presidenta Keiko Fujimori mostró cómo fue su primer día desempeñándose como cuidador de perros. Sin embargo, la aparente tranquilidad del trabajo dio un giro inesperado cuando el animal que llevaba desapareció de la correa, provocando su desesperación.

Mark Vito como cuidador de perros. Foto: Instagram

Mark Vito revela cómo es su 'nuevo trabajo' como cuidador de perros

Luego de dejar el Perú, Mark Vito Villanella compartió con sus seguidores cómo transcurren sus días en el país norteamericano. "Primer día de trabajo en Estados Unidos como cuidador de perros", aseguró en el video que publicó en sus redes sociales.

Durante la grabación, el empresario aparece caminando junto a un perro por las calles. Sin embargo, el momento tomó un giro inesperado cuando el perro que estaba paseando dejó de aparecer junto a él. Las imágenes muestran al influencer dándose cuenta de que el animal ya no estaba sujeto a la correa, situación que provocó su evidente desesperación mientras intentaba entender qué había sucedido.

El creador de contenido acompañó la publicación con el mensaje "¿Será que algo hago bien?", dejando entrever que el episodio fue parte del contenido humorístico que comparte habitualmente en sus redes sociales.

La curiosa despedida de Mark Vito por su novia Leslie Echevarría

El viaje de Mark Vito a Estados Unidos ocurrió poco después de asistir junto a su pareja, Leslie Echevarría, a la cena de gala y al desfile cívico-militar realizados tras la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú. Tras esas actividades, el influencer emprendió su retorno a su país de origen.

Antes de abordar el vuelo, la novia del empresario compartió un video desde el aeropuerto de Lima en el que se observa al creador de contenido caminando con una maleta. En tono de broma, la joven comentó: "Lo que todo el mundo quería: ya lo estoy devolviendo a su país. Ya se va. Adiós, Mark. Bye bye", generando sorpresa entre los seguidores de ambos.

En un primer momento, muchos usuarios interpretaron el clip como una publicación humorística debido al estilo relajado de la pareja. Sin embargo, poco después se confirmó que el influencer realmente había dejado Perú para pasar unos días en Estados Unidos.