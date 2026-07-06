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Chilena Fran Maira explota contra Austin Palao tras ser negada en ‘Volverías con tu ex 2’: “Fui yo quien terminó con él”

Fran Maira, cantante chilena, aseguró que le gustaría ingresar al reality '¿Volverías con tu ex? 2' solo para encarar a Austin Palao frente a Flavia Laos.

Fran Maira afirmó no haber tenido una relación oficial con Fran Maira, aunque esta última asegura lo contrario. La tensión entre ambos protagonistas crece en redes sociales.
Fran Maira afirmó no haber tenido una relación oficial con Fran Maira, aunque esta última asegura lo contrario. La tensión entre ambos protagonistas crece en redes sociales. | Fotos: captura/Youtube
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Austin Palao y Flavia Laos son la sensación del momento en Chile tras ingresar a '¿Volverías con tu ex? 2', reality chileno que se graba en Perú. Mientras la cantante nacional generó impacto entre algunos participantes, el exintegrante de 'Esto es guerra' recibió una ola de críticas por hablar de Fran Maira, con quien vivió un romance en '¿Ganar o servir?', programa donde se conocieron.

Durante la entrevista previa que ofreció antes de ingresar a la casa de '¿Volverías con tu ex? 2' junto a Flavia Laos, el cantante aseguró que, tras su romance con la peruana, no tuvo ninguna pareja oficial. Y cuando le preguntaron por Fran Maira, sostuvo que nunca le pidió a la chilena que fuera su novia.

PUEDES VER: Austin Palao genera polémica en Chile al negar romance con Fran Maira ante Flavia Laos: “Hay que filtrar muy bien a las parejas”

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Fran Maira quiere encarar a Austin Palao

Austin Palao sorprendió a Flavia Laos al decir que ha estado soltero desde que terminó con ella. “No, sí has tenido una relación… con Fran Maira”, le recordó la peruana. “No, la conocí nada más, pero nunca llegamos a concretar la relación”, respondió el hermano menor de Said Palao. “¿O sea, nunca tuvieron nada serio?”, volvió a preguntar la rubia. “Nunca le dije formalmente, ‘Oye, ¿quieres estar conmigo? Bueno, digamos que hay que filtrar muy bien a las parejas, ¿no? Creo que coincidimos en eso’”, aclaró el cantante.

Tras sus declaraciones, Austin Palao recibió una ola de críticas en redes sociales por parte de cibernautas. En tanto, Fran Maira no se quedó callada y aclaró que sí fueron pareja y que duraron 9 meses. Asimismo, precisó que fue ella quien decidió terminar la relación.

“Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Viste que tu ex Austin te negó en el reality, tienes algo que decir?”, le preguntaron a la chilena, a lo que ella reveló que habría vivido situaciones parecidas a las que contó Flavia Laos, como que el peruano la limitaba.

Por otro lado, la artista indicó que está dispuesta a ingresar a '¿Volverías con tu ex? 2' solo para encarar a Austin Palao. “Solo les puedo decir que si me dan la oportunidad de enfrentarlo, lo haré de frente”, recalcó.

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