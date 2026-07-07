Oriana Marzoli vuelve a criticar a Austin Palao, quien participa en ‘¿Volverías con tu ex? 2’. La exnovia de Facundo González afirma que siempre ha tenido razón sobre él. | Fotos: captura/Youtube

Oriana Marzoli vuelve a criticar a Austin Palao, quien participa en ‘¿Volverías con tu ex? 2’. La exnovia de Facundo González afirma que siempre ha tenido razón sobre él. | Fotos: captura/Youtube

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

¡Vuelve al ataque! Oriana Marzoli, exnovia de Facundo González, volvió a referirse a Austin Palao, quien hace poco ingresó a '¿Volverías con tu ex? 2' junto a Flavia Laos. La modelo venezolana se mostró satisfecha de supuestamente haber tenido la razón con respecto al peruano, a quien en más de una ocasión acusó de manipular a la cantante chilena Fran Maira.

Como se recuerda, Oriana Marzoli y Austin Palao se conocieron en '¿Ganar o servir?', reality chileno donde también participaron Facundo González y Fran Maira. Durante el programa, la venezolana y el hermano de Said Palao terminaron peleados porque, según ella, el peruano no dejaba brillar a la chilena.

“Me encanta que de todas formas el tiempo siempre me acabe dando la razón. Yo siempre me tengo que quedar sentada esperando a que pase porque yo hace 2 años dije muy claramente que él me parecía un manipulador y un super machista que no dejaba brillar a Fran, que por cierto sí fue su novia durante 9 meses”, manifestó en el programa 'El Juicio de los Ex'.

Oriana Marzoli defendió a Fran Maira

Oriana Marzoli se mostró en contra de las declaraciones de Austin Palao, quien había asegurado que Fran Maira no fue su pareja formal, a pesar de que ella fue presentada como su novia en un programa de América Televisión y hasta conoció a algunos miembros de la familia Palao.

“Aparte de todo esto, también la presentó en un programa en Perú al que también fui yo en su momento con Facundo. O sea, que deje de ocultar esto que es evidente para todos. En todo caso, le hacía (a Fran) lo mismo (que a Flavia), no la dejaba brillar. Hay un vídeo espectacular mío donde yo le digo eso. En fin, qué rabia me da, pero al mismo tiempo me alegra que lo esté diciendo él solo y que no pare de cag***”, añadió.

Cabe indicar que Fran Maira también salió a pronunciarse sobre lo dicho por Austin Palao y hasta reveló que fue ella quien decidió terminar la relación con el peruano. Oriana Marzoli indicó lo mismo.