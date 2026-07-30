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La influencer colombiana Natalia Segura, conocida como ‘La Segura’, compartió un nuevo video tras el impacto de su reciente diagnóstico médico. Luego de afirmar que había sido “desahuciada”, la esposa del pastelero uruguayo Ignacio Baladán explicó qué quiso decir con esa expresión y reveló la decisión radical que tomó para enfrentar su situación de salud.

La creadora de contenido no solo expuso cómo vive el dolor crónico que arrastra desde hace años —consecuencia de los disparos que recibió en la espalda en su país en 2013—, sino que también anunció medidas concretas para seguir adelante, pese a las dificultades que atraviesa en su rutina laboral y familiar.

Natalia Segura se pronuncia tras afirmar que la desahuciaron

Tras el revuelo que provocó con sus declaraciones anteriores, Natalia Segura inició su nuevo video respondiendo a quienes interpretaron que se había rendido: “Les dije que me desahuciaron y ustedes dijeron: ‘La Segura se rindió, se nos va’. ¿Cuándo ha visto que La Segura se ha rendido?”. Con esta frase, dejó en claro que su intención no era transmitir derrota, sino la realidad de convivir con un dolor permanente.

También aclaró que no considera tener depresión, aunque admitió sentir un bajón emocional en ocasiones. “No considero que tenga depresión, eso es un escalón más alto. Yo no me quiero morir. Tengo una situación… digamos que estoy pasando por una situación emocional un poco más alocada y, obviamente, he tenido días donde me he sentido mal emocionalmente, pero estoy dando todo de mí para salir de ese hoyo”. Con estas palabras, subrayó que su lucha también es emocional.

Respecto al término “desahuciada”, la esposa de Ignacio Baladán explicó: “Ustedes saben que uso muchos modismos y palabras a mi forma. Cuando digo que me ‘desahuciaron’ digo que me reafirmaron la situación de lo que ha sido y es un dolor crónico en general... por enésima vez me cruzo con la realidad de que, lastimosamente, por más que yo quiera, ese dolor va a permanecer”. Así, precisó que no se trata de un pronóstico terminal, sino de la confirmación de que su condición es irreversible.

El anuncio más importante fue su decisión de someterse al análisis de un equipo multidisciplinario. “Después del neuroestimulador, como nada me ha servido, hay algo que se llama staff médico… neurólogo, fisiatra, psicólogo, especialista en columna... se juntan alrededor mío a analizar mi caso y ver qué bondad pueden hacer”. La influencer explicó que deberá asistir a citas médicas, incluso lejos de su casa, aunque eso afecte su trabajo y tiempo con su hijo. Pese a la carga, aseguró que cumplirá con las indicaciones para no perder la oportunidad de que el staff evalúe nuevas alternativas.

“No pienso vivir con una posición de víctima”: Natalia Segura sobre su condición crónica

En su mensaje, Segura también habló de su fortaleza emocional. “Miro a mi hijo y solo con mirarlo me doy cuenta que tengo que ser fuerte por él, principalmente por él, por mí, por mi familia, por mi esposo, por mis seguidoras que me ven y quizá pasan por cosas así y las inspiro a seguir adelante. No pienso vivir con una posición de víctima”, manifestó.

Finalmente, Natalia dejó claro que no desea convertir su salud en un tema mediático. Por ello, no hablará con frecuencia sobre el proceso ni revelará si la junta médica decide aplicar un nuevo tratamiento, salvo que este funcione y la lleve a reconsiderar su postura. “Si el staff dice que me van a hacer algo, ahí sí no lo contaré a menos que funcione, tal vez ahí sí lo cuente”, sentenció.