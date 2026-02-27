HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Exchica reality chilena y cantante Fran Maira causa accidente y atropella a joven motorizado: chofer tuvo que ser reanimado y está grave

La expareja de Austin Palao, Fran Maira fue detenida tras un accidente de tránsito que dejó a un repartidor de 23 años en estado grave. La artista fue formalizada por cuasidelito de lesiones y quedó con arraigo nacional y firma mensual.

Fran Maira es expareja de Austin Palao, ambos exchicos realitys. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Fran Maira es expareja de Austin Palao, ambos exchicos realitys. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

La noche del martes 24 de febrero, un accidente en la intersección de Avenida La Dehesa con Robles, en Lo Barnechea, puso a Fran Maira en el centro de la atención pública. La cantante chilena y exchica reality colisionó con un joven repartidor de 23 años que circulaba en motocicleta, quien debió ser reanimado en el lugar antes de ser trasladado.

El caso se amplificó por videos difundidos en redes y por medios. Mientras la investigación busca establecer la dinámica y las preferencias de paso, la artista fue detenida y luego formalizada por cuasidelito de lesiones, quedando su situación sujeta a medidas cautelares.

lr.pe

Fran Maira, expareja de Austin Palao embiste a motorizado

Según lo informado tras el hecho, el accidente ocurrió cuando el vehículo conducido por la influencer avanzó en el cruce de La Dehesa, en instantes en que el motociclista pasaba por la vía. En registros difundidos por medios se observa la maniobra de giro y el impacto; ese material es parte de los antecedentes que se revisan para determinar eventuales infracciones.

En la audiencia realizada el miércoles 25 de febrero se expusieron antecedentes del choque y se fijó un plazo de 90 días para la investigación. En ese periodo se evaluarán pericias y el material disponible para establecer quién tenía preferencia en el cruce.

lr.pe

¿Cuál es el estado de salud del joven repartidor?

El joven se dirigía a realizar una entrega cuando ocurrió el accidente. Tras el impacto, fue asistido en el lugar y luego trasladado a la Clínica Universidad de Los Andes.

El último parte médico del recinto señaló que el paciente “actualmente se encuentra en la Unidad de Paciente Crítico, en estado grave, recibiendo todos los cuidados necesarios”. La familia del herido —mencionado en el proceso como ciudadano colombiano— permanece atenta a su evolución.

lr.pe

Fran Maira se encuentra con arraigo nacional tras atropellar a joven

En el ámbito judicial, Fran Maira quedó con arraigo nacional y con obligación de firma mensual. De acuerdo con lo expuesto en audiencia, deberá realizar ese trámite una vez al mes en la 16.ª comisaría de La Reina, hasta el término de la causa.

Su abogado, Esteban Olivares, afirmó que “Francisca está golpeada, como cualquier otra persona, que tiene un accidente de tránsito de esta envergadura”, y sostuvo que las cautelares son “adecuadas” al cuasidelito de lesiones. Sobre un posible acercamiento con los cercanos del herido, dijo que, aunque no existe una prohibición de contacto, existe interés en “poder ver algún tipo de reparación” por lo ocurrido.

Testigos citados por el medio AR13 indicaron que la expareja de Austin Palao, modelo peruano, se encontraba en “shock” tras el impacto y que otra conductora se detuvo a auxiliarla. Uno de los relatos aseguró: “Ella se bajó, estaba en shock”, mientras otro mencionó que la camioneta seguía encendida y habría tenido derrame de combustible, lo que generó preocupación.

